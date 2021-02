Bomo sposobni zbrati pogum in glasovati za zamenjavo vlade?

Objavljamo govor poslanca LMŠ Braneta Golubovića, ki je danes v državnem zboru med odločanjem o konstruktivni nezaupnici Janševi vladi poslanke in poslance vprašal, ali jih bo dovolj na pravi strani zgodovine

Brane Goluboić, LMŠ

© Uroš Abram

Spoštovane državljanke in državljani, poslanke in poslanci, predsednik vlade, kandidat za predsednika vlade, ministrski zbor in vsi prisotni. »Iskreno sodelovanje ne more zrasti na polju, prežetim s humusom nenehnih zaničevanj in porogljivosti, diskreditacij in laži, sovraštva in žalitev, ustvarjanja izrednih razmer in netenja strahu.

Pri takem ne-sodelovanju ne gre za izključevanje ene politike, politike SDS, temveč gre za civilizacijsko normo. Odgovornost do ljudi in države.«

To so stavki, ki sem jih izrekel 3. marca lani, ob odločanju o aktualnem predsedniku vlade.

Vprašal sem se, ali bo znal in zmogel videti onkraj svojih prepričanj ali pa bo, nasprotno, kljub nenehnemu poudarjanju pomembnosti sodelovanja in vključevanja nadaljeval politiko delitev ter nespoštovanja drugače mislečih.

Dopustil sem možnost, da se je spremenil, a hkrati podvomil, da je postal državnik – torej moder, strpen, spoštljiv in vključujoč.

Takrat smo se odločili in vam zelo jasno povedali.

Da nas ne bo zraven pri rušenju državnih institucij, ker to predstavlja rušenje države.

Da nas ne bo zraven, če boste barantali s človekovimi pravicami, z neodvisnostjo medijev in s sodstvom.

Če boste ogrožali javno dobro, javne storitve in naravo.

Da nas ne bo zraven, če boste slabili gospodarstvo, socialno državo ali stabilnost javnih financ.

Vse to in še več počnete predsednik vlade s svojo SDS danes. Žal. Epidemija za takšna početja ne more in ne sme biti izgovor.

Zato sta današnja razprava in glasovanje o nezaupnici predsedniku vlade logična posledica skoraj enoletnega zavestnega spornega delovanja vlade SDS in rušenja temeljnih postulatov naše države.

Kako ta vlada ne spoštuje naše države, Ustave in demokratičnih procesov kaže tudi zasmehovanje in zaničevanje konstruktivne nezaupnice, enega od ustavnih orodji opozicije, s strani predsednika vlade in obeh njenih podpredsednikov.

Zasmehovanja, blatenja in diskreditacij so deležni tudi vsi, ki argumentirano kritizirajo delo vlade ali opozarjajo na kršenje pravnega reda.

A to nas ne sme presenetiti. To je način dela skrajne desnice. To pri vladi SDS in njeni podpornici NSi ni nič novega.

Spoštovane poslanke in poslanci.

Pred nami je preprosto vprašanje, ki pa zadeva prav vsakega v naši državi. V njem ni nič, čemur bi se lahko posmehovali.

Gre za resno vprašanje, pri katerem bi se vsakdo moral zamisliti.

Vprašanje, pri katerem moramo poslanci in poslanke še posebej paziti, da nas ne zavedejo lastni ali strankarski interesi.

Pri glasovanju nas mora voditi odgovornost do ljudi, ki so nas na volitvah pooblastili, da v imenu vseh upravljamo z državo.

Gre za vprašanje prihodnosti naše države. Ali kot je rekel kandidat za novega predsednika vlade, gospod Karl Erjavec: »Gre za vprašanje, v kakšni državi si želimo živeti?«

Ali želimo res živeti v državi po meri SDS-a, ki pred našimi očmi in pod krinko reševanja epidemije ruši temeljne demokratične vrednote tako, da z zlorabo ključnih institucij in z avtokratskimi prijemi, korak za korakom prevzema vse družbene podsisteme, redefinira ustavne norme, neti razdor in uničuje naš mednarodni položaj.

Njihov cilj je jasen: ugrabiti demokratične procese, demokratične institucije in državo ter zamrzniti Ustavo, najvišji akta soglasja v neki skupnosti, brez spoštovanja katerega nam ostanejo samo še brezpravnost, oblastniška samovolja, avtoritarna država in družba brez prihodnosti.

Ali pa želimo živeti v demokratični državi, za katero smo se državljani Slovenije zavzeli na plebiscitu pred tridesetimi leti. Državi, ki smo jo gradili na temeljih svobode govora in političnega delovanja, neodvisnosti medijev in pravosodja, varovanja človekovih pravic in enakosti pred zakonom, solidarnosti, socialne kohezivnosti in okoljske občutljivosti, strpnosti in kulture.

Spoštovane državljanke in spoštovani državljani, v petih opozicijskih strankah, - LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus smo vložili konstruktivno nezaupnico s katero danes poskušamo ustaviti vlado Janeza Janše.

Zakaj?

ker od prevzema oblasti marca 2020 sistematično krši temeljna načela ustavne ureditve, kot so delitev oblasti, spoštovanje neodvisnih ustanov in svoboda medijev; ker je z nepremišljenimi potezami ogrozil ugled Slovenije v Evropski uniji in zunanje politični položaj Slovenije v mednarodni skupnosti; ker se vlada pod njegovim vodstvom ni znala učinkovito spopasti z epidemijo Covid-19 in njenimi posledicami ter je Slovenijo privedla v vrh tragične svetovne lestvice umrlih.

Če navedem samo nekatere skrajne primere početja Vlade SDS od marca 2020 do danes:

Vztrajno in sistematično načenja temelje ustavne ločitve med posameznimi vejami oblasti, da bi zavarovala interese stranke SDS. (Nedopustno in nezakonito vmešavanje predsednika vlade in notranjega ministra v delo pravosodja, tožilstva in ustavnega sodišča.)

Vlada SDS zavestno ignorira ustavni red v državi. Vsi se še spomnimo ravnanja predsednika vlade ob »nepreklicnem« odstopi ministra za notranje zadeve, ko je s pobalinskim provociranjem z neodprto kuverto ignoriral svojo obveznost, da obvesti DZ o odstopu in tako dosegel, da minister Hojs v nasprotju z Ustavo, še naprej zaseda ta položaj.

Vlada SDS si sistematično prizadeva finančno ošibiti, razgraditi in podrediti javno televizijo in radio, Slovensko tiskovno agencijo in druge medije, ki jih SDS nima pod neposrednim kapitalskim nadzorom.

Načrtno in s strankarskimi kadri brez referenc ali s slabimi prevzema vodenje neodvisnih ustanov, z namenom pridobitve vpliva in koristi za SDS in njene ljudi. (Policija, NPU, NIJZ, Statistični urad, Urad za preprečevanje pranja denarja, FURS, obveščevalno-varnostne službe ...).

Vlada SDS razgrajuje in spodkopava javno šolstvo, zdravstvo in kulturne institucije.

Pod krinko »boja proti epidemiji« si je prisvojila številne pristojnosti, ki presegajo ustavnopravni položaj vlade (policijska ura, zapiranje občinski meja). Dejansko vlada z dekreti.

Svojim ministrom in drugim funkcionarjem dopušča kršenje lastnih pravil in odlokov v času epidemije ter s tem deli državljane na prvo in drugorazredne.

Z nepreglednimi in spornimi ravnanji povečuje tveganja za korupcijo (sumljivi nakupi neuporabnih ventilatorjev in zaščitnih mask, elektronsko cestninjenje, nakup orožja, pa hitri testi…)

Poleg naštetega pa se vlada SDS čez poletje ni pripravila na drugi val epidemije, kar je imelo za posledico neučinkovito upravljanje z epidemijo Covid-19. V tem je potrebno iskati glavne razloge za dramatično visok smrtni davek, predvsem med najstarejšimi, in preveliko število okuženih ter 4 mesečno zaprtje države.

Če naštejem samo nekaj napak vlade SDS:

Prepozno, kaotično in stihijsko ukrepanje ter nejasna in grozeča komunikacija.

Pogosto spreminjanje navodil, ki niso bila niti jasna niti utemeljena, velikokrat nelogična.

Nezadostna pripravljenost domov za starejše na drugi val epidemije.

Neprimerno in pretirano ukrepanje na področju šolstva.

Ni analizirala niti ni poskušala razumeti kje in zakaj se epidemija najhitreje širi ter zaradi tega spregledala prava žarišča okužb in sprejemala napačne ukrepe, ki niso omejili širjenja virusa.

Ni sprejela ukrepov, s katerimi bi v večji meri spodbudila delo od doma.

Ni sprejela ukrepov s katerimi bi vsi okuženi imeli 100% bolniško ne glede na kraj okužbe.

Sprejela je nedomišljene in napačne odločitve glede izdajanja karantenskih odločb.

Ni sprejela učinkovite, hitre in zadostne pomoči za podjetja in obrtnike, ki so imeli ali še imajo po odloku vlade zaprto dejavnost ali zaradi epidemije okrnjeno poslovanje in nižje prihodke.

Poleg tega pa vlada SDS:

Pred javnostjo skriva načrt okrevanja in odpornosti za katerega bo sredstva namenila EU in je temeljni razvojni dokument za izhod iz krize, ki bi se moral pripravljati javno in v sodelovanju z različno stroko.

Načrtno potiska Slovenijo v druščino najbolj spornih članic EU, ki ne spoštujejo vladavine prava, pravic manjšin, enakopravnosti spolov in spolnih usmeritev.

Dopušča retoriko nestrpnosti, ksenofobije, homofobije, sovraštva in laži ter diskreditacijo vseh, ki so kritični do vlade ali SDS.

Zaradi vsega naštetega - in tega je še bistveno več - je sedaj zadnji čas za konstruktivno nezaupnico.

Ne gre za oblast ali politični prestiž. Gre za demokratičen poskus končati s škodljivimi praksami vlade SDS in v družbo vrniti normalnost, stabilnost, strpnost, solidarnost, optimizem in seveda svobodo.

Vse to smo nedolgo nazaj že imeli.

Zadnji čas je za novo vladno ekipo, ki se bo zavedala, da je država zaradi ljudi in ne obratno ter, da je naloga vladajoče politike v imenu vseh državljank in državljanov upravljati z državo.

Vladno ekipo, ki bo resnično verjela, da so ključ reševanja epidemije ljudje, s katerimi je treba ustrezno komunicirati, jih imeti za partnerje in graditi na medsebojnem zaupanju in solidarnosti.

Vladno ekipo, ki ima alternativni program na področju reševanja epidemije in zdravstva, razvoja, zelene in digitalne preobrazbe ter solidarnosti.

Spoštovani, Karl Erjavec je kandidat, ki je dokazal, da se zaveda nevarnosti skrajne politike SDS-a in se je tej politiki skupaj s stranko DeSUS tudi odločno uprl.

Dokazal je, da razume pomen demokratičnih vrednot in njihove zaščite, je izkušen politik, dolgoletni predsednik parlamentarne stranke in večkratni minister, ima vse potrebne kompetence, da skupaj z naprednimi in zmernimi silami dobi priložnost za vodenje vlade do rednih volitev.

Kolegice in kolegi, spoštovani prebivalci in prebivalke Slovenije.

»Slabo leto se je bliskovito zavrtelo, v njem pa se je nabralo zgrešenih politik za cel mandat. V tem času je vlada sprejemala najpomembnejše odločitve rokohitrsko, brez analiz, dialoga in ob spoštovanju načela deli in vladaj. Na trenutke se je zdelo, da poskuša vlada sprejeti toliko slabih odločitev, da bodo postale del vsakdana in jim širša javnost, volivci in mediji, ne bodo več posvečali pozornosti.

Samovoljno in brez resnega dialoga, tudi z izigravanjem javnosti, se je vodila politika SDS, ki celo koalicijskim partnerjem ni dovolila sodelovati pri nekaterih pomembnih odločitvah. Vladajoča stranka je kljub nasprotovanju koalicijskih partnerjev nadaljevala z ideološkim in kulturnim bojem, s čimer je namesto iskanja rešitev med državljanke in državljane vnašala še večji nemir in nepotrebne razprtije.

Poleg sprejemanja spornih in nepremišljenih odločitev ministrov iz vrst vladajoče stranke smo bili priča tudi poniževanju, norčevanju in zaničevanju državljank in državljanov ter seveda stalnemu pritisku na neodvisno delovanje medijev.«

Čeprav se morda tako sliši, pa zadnji odstavki, ki sem jih povedal, niso bili napisani danes. Niti v zadnjih dnevih, tednih ali mesecih. Navajal sem stavke, ki jih je predstavnik opozicije v tej dvorani izrekel pred osmimi leti, 27. februarja 2013, ko so poslanke in poslanci izglasovali konstruktivno nezaupnico Janezu Janši.

Tudi takrat je bila država v kriza – finančni, gospodarski in socialni, ki se je iz meseca v mesec poglabljala.

Janez Janša je njeno reševanje izpustil iz rok – namesto da bi iskal ustrezne rešitve, kar bi storil vsak državnik, dober strateg in krizni menedžer, se je raje posvečal spreminjanju ustroja države in vzpostavitvi avtokratske vladavine po okusu SDS. Posledice zgrešenih in škodljivih odločitev njegove vlade so bile grozljive.

Podobno, a še bolj neusmiljeno, to dela danes ko pod ponovno krinko krize, tokrat zdravstvene, spreminja državo v vladavino ene osebe.

Na srečo mu leta 2013 ni uspelo. Njegovo vlado so zamenjali tako opozicijski kot koalicijski poslanci in poslanke. Takrat so znali pokazati pogum in odgovornost do države.

Zakaj preprosto ne bi ponovili poteze izpred osmih let, ko se je v državnem zboru kljub hudi krizi našla zadostna večina, ki je znala in zmogla radikalni politiki SDS izreči odločen ne.

Danes vemo, da so 27. februarja 2013, poslanke in poslanci opozicije in dela koalicije ravnali pravilno.

Bomo sposobni zbrati modrost, nekateri pa tudi pogum in glasovati za zamenjavo vlade? Nas bo dovolj na pravi strani zgodovine, na strani demokratične Slovenije?

Bomo videli. Pomembno je, da se danes vsak poslanec opredeli in s tem prevzame odgovornost.

Danes imamo zadnjo priložnost, da državo zaščitimo pred brezobzirno in skrajno politiko, ki ne spoštuje ustave in temeljnih demokratičnih vrednot, ki ruši neodvisnost državnih institucij in baranta s človekovimi pravicami, se norčuje iz ljudi, opozicije in stroke.

Sami v povezani opoziciji tega ne moremo, saj nas je premalo. Si pa želimo, da bi danes v tej dvorani prevladali tisti, ki vedo, da je treba za zaščito naše ustavne ureditve, naše države, našega načina življenja, dati na stran parcialne interese ter glasovati za ljudi, za državo, za svobodo, solidarnost, človekove pravice in blaginjo vseh.

Glasovati za normalno sedanjost in prihodnost.

Zgodovina se ponavlja, kolegice in kolegi. Želim si, da se vsi skupaj spomnim, da je bil takratni padec vlade Janeza Janše, kljub težkim in zahtevnim časom, ki so sledili, za razvoj Slovenije pozitiven dogodek. Popravnega izpita v tem mandatu ne bo več.

Naj še zaključim s citatom škotskega liberalnega demokrata s katerimi sem 3. marca ob izvolitvi mandatarja zaključil svoj nastop.

"Če v boju za VREDNOTE izgubiš oblast, ti ostaneta samospoštovanje in upanje, da ti bo naslednjič uspelo.

Če pa v boju za OBLAST izgubiš vrednote, ti ne ostane nič."

Sam dodajam: Naj danes zmagajo demokratične vrednote in pogum pred parcialnimi interesi in zatonom demokracije.