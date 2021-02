Počivalšek načrtuje popolno prenovo SMC, ki bi jo podredil SDS

Predsednik SMC na naslednjih volitvah računa na osem poslanskih mest

Predsednik vlade Janez Janša in podpredsednik vlade ter minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek

© Borut Krajnc

V urah pred glasovanjem o nezaupnici vladi postajajo jasni motivi predsednika SMC Zdravka Počivalška in njegovi načrti za popolno demontažo stranke ob izdatni pomoči Janševe SDS. Kot smo izvedeli iz virov iz samega vrha SMC, naj bi Počivalšek s pomočjo svojega ključnega svetovalca Sebastjana Jeretiča že nekaj časa pripravljal načrt za rekonstrukcijo stranke, po katerem bi spremenil njeno ime in osnovne programske dokumente in ji tako zgradil novo identiteto; s tem manevrom naj bi Počivalšek želel SMC dokončno odtrgati od intelektualne zapuščine njenih ustanoviteljev na čelu z Mirom Cerarjem in zagotoviti svojo popolno prevlado nad stranko. S spremembo imena – seveda pa bi obdržali SMC-jevo mrežo na terenu – naj bi se Počivalšek želel distancirati od strankine javne podobe, ki jo je sicer s številnimi aferami najbolj omadeževal prav sam.

Nova stranka se bo dokončno oddaljila od leve sredine, ki ji v praksi sicer že dolgo ne pripada, in se pomaknila na skrajni desni pol.

Nova stranka se bo dokončno oddaljila od leve sredine, ki ji v praksi sicer že dolgo ne pripada, in se pomaknila na skrajni desni pol; Počivalšek je namreč že napovedal sodelovanje v gibanju Povežimo Slovenijo, v katerega se združujejo sateliti SDS, ki jih vodijo Janševi preverjeni podizvajalci Marjan Podobnik, Franc Kangler in Aleksandra Pivec. Po naših informacijah naj bi Jeretič, ki kot eden izmed posameznikov z največjim neformalnim vplivom v SMC pripravlja podlage za omenjeno spremembo, zatrjeval, da bo po njegovih merilih preoblikovana stranka na naslednjih volitvah dobila vsaj osem poslanskih glasov – kar bi v tem trenutku političnemu mrtvemu Počivalšku zagotovilo ne le preživetje, temveč veliko moč, zaradi česar naj bi se krčevito oklepal Jeretičeve vizije.

Ob tem je treba poudariti, da je Sebastjan Jeretič v enaki meri kot SMC blizu tudi SDS; je namreč reden gost v oddajah Janševih medijev, poleg Počivalškovega ministrstva za gospodarstvo pa njegove storitve najema tudi ministrstvo za finance, ki ga vodi eden Janševih najzvestejših vojščakov Andrej Šircelj; njegov resor je od maja Jeretičevemu podjetju nakazal že več kot 21.000 evrov. V tem kontekstu naj bi bila vizija o pokopu SMC dosledno usklajena z načrti, ki jih imajo na Trstenjakovi ulici s svojo marioneto Zdravkom Počivalškom. Ta ima dobre razloge za paktiranje z Janšo in oklepanje moči, saj se nad njegovo glavo zbirajo po vsem sodeč zelo resni očitki Računskega sodišča o resnih nepravilnostih pri nabavi zaščitne opreme, zaradi katerih utegne Počivalšku groziti celo kazenski pregon. Obenem pa si Janša kupuje njegovo naklonjenost z državnim nakupom Term Olimia, ki jih je Počivalšek vodil več let (pri čemer doslej še ni transparetno predstavil vseh okoliščin svojega domnevnega umika iz podjetja) in snovanjem državnega turističnega holdinga, prek katerega bo potekala privatizacija velikega dela slovenskega turizma.