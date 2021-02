Policisti s Trga republike odpeljali starejšo gospo

FOTO DNEVA

Medtem ko so danes v državnem zboru odločali o konstruktivni nezaupnici vladi Janeza Janše, se je nasproti parlamenta, na Trgu republike, zbralo nekaj deset ljudi. Slednji so v miru protestirali in se na varni razdalji z zaščitnimi maskami sprehajali po trgu. Na območju je bilo tudi več deset policistov (med njimi nekateri tudi polno opremljeni) in policijskih vozil. Nekaj policistov je pristopilo do starejše ženske ter od nje zahtevalo osebni dokument. Ker jim ga ni želela izročiti, saj je dejala, da ni storila nič kaznivega, so jo na silo odvlekli v policijski kombi ter odpeljali na policijsko postajo. Več prič, kar je razvidno iz videoposnetkov, objavljenih na družabnih omrežjih, je ob tem glasno nasprotovalo ter rotilo policiste, naj starejšo žensko pustijo na miru. Možje v modrem jih niso uslišali.