»Če ne bi bilo epidemije, bi se Janši že zdavnaj zgodila ulica, kot se mu je leta 2012«

IZJAVA DNEVA

"Obstoj te vlade je odvisen tudi od drugih okoliščin v političnem okolju. Predvsem imam v mislih epidemijo in to uvajanje policijske ure in ukrepe, ki so trenutno v veljavi, ker na žalost so takšni, kot so. Ampak mislim, da bi se, če ne bi bilo epidemije, Janezu Janši že zdavnaj zgodila ulica, kot se mu je leta 2012."

"Janez Janša nima več nobenega kompasa. Kar pomeni, izgubil je vse nadzorovalne funkcije in lahko počne, kar koli hoče."

"Od danes naprej ni več izgovorov o tem, kdo podpira Janeza Janšo, ki je na pohodu za uresničitev svoje politične platforme, t. i. druge republike. Prav tako postaja jasno, da je stranka SNS Zmaga Jelinčiča postala nadkoalicijska stranka. To je isti diskurz, kot ga je SDS v prejšnjem mandatu uporabljal za stranko Levica, ki je bila pridružena Šarčevi vladi."

(Alem Maksuti, politični analitik, je za MMC RTV Slovenija komentiral, v kakšnem stanju se je znašla Slovenija pod vladavino Janeza Janše in kaj bi se zgodilo, če ne bi bili sredi epidemije ter omejevalnih ukrepov)