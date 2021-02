»Janša bo uničevanje koalicijskih partnerjev še okrepil«

IZJAVA DNEVA

"S tem ko možnost prebega k alternativni koaliciji ne obstaja več, bo Janša uničevanje koalicijskih partnerjev in grožnje s predčasnimi volitvami, ki se jih stranka z ničelno podporo javnosti tako boji, še okrepil. Večina že tako tihih poslancev in ministrov SMC s premierju močno lojalnim prvakom stranke Zdravkom Počivalškom na čelu pa bo le še bolj utihnila in Janši še bolj sledila. Padec konstruktivne nezaupnice torej k večji normalnosti slovenskega političnega prostora nikakor ne bo prispeval. Še več: politični boj v državi in tudi razklanost slovenske družbe se bosta še okrepila."

(Novinarka Meta Roglič o tem, da del SMC v Janši ne prepoznava simpatičnega sogovornika, še vedno pa niso opustili upanja, da se bo SMC enotno uprla Janševim diskreditacijam, ki so jih nekateri njihovi predstavniki v zadnjih mesecih nenehno deležni; via Dnevnik)