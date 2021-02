»To ne bi pomenilo le tveganja za določeno cepivo«

IZJAVA DNEVA

"Evropska agencija za zdravila (Ema) ima vsekakor zelo razdelane postopke, kako je treba registrirati zdravila. Evropski dogovor je, da se mimo teh postopkov ne gre. To ne bi pomenilo le tveganja za določeno cepivo, ampak bi naenkrat postal mogoč tudi političen dogovor o zdravilih. To praktično pomeni razsutje zaupanja v take pomembne institucije, kot je Ema."

(Alojz Ihan, vodja oddelka za imunologijo na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, ki nasprotuje uporabi cepiva proti covidu-19 pred odobritvijo Evropske agencije za zdravila (Ema), kot je to v primeru ruskega cepiva Sputnik V storila Madžarska; via STA)