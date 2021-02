Rešitev za pomanjkanje kadra v zdravstvu

Dunajski župan je predstavil 120 milijonov evrov vreden paket za 4.100 brezposelnih meščank in meščanov

© Markus Wache

Na Dunaju bodo do leta 2030 potrebovali 9.000 dodatnih zaposlenih v zdravstvu in negi. Zato je dunajski župan Michael Ludwig predstavil 120 milijonov evrov vreden paket, s katerim bodo 4.100 brezposelnim meščankam in meščanom za nadaljnje poklicno izobraževanje ali prekvalifikacijo v te deficitarne poklice poleg brezplačnega šolanja ponudili še štipendije v višini 400 evrov na mesec. Pri projektu sodelujejo Dunajski sklad za spodbujanje zaposlovanja (waff), Zavod za zaposlovanje (AMS) in institucije, v katerih udeleženci izobraževanja opravljajo prakso.

Januarja je bilo v avstrijski prestolnici 154.688 brezposelnih, kar je za četrtino več kot v istem obdobju lani. Pandemija novega koronavirusa pa je pokazala, kako pomembna so delovna mesta v zdravstvu in negi. Da bi se več brezposelnih odločilo za takšno brezplačno poklicno izobraževanje ali prekvalifikacijo, jih bo mesto spodbudilo s štipendijami.

Tako bodo lahko brezposelni, ki se bodo vpisali v več kot enoletni izobraževalni program za poklice v zdravstvu, negi in predšolski vzgoji, poleg nadomestila za brezposelnost v času izobraževanja prejemali še štipendijo.

Mesto bo poleg tega 1,5 milijona evrov namenilo še za dodatna izobraževanja samostojnih podjetnikov, ki imajo na Dunaju sedež podjetja ali stalno bivališče. Dunajski sklad za spodbujanje zaposlovanja bo samostojnim podjetnikom namenil do 2.000 evrov za izobraževanja, kot so na primer računovodstvo, digitalne kompetence, jezikovni tečaji ali za svetovanja glede prestrukturiranja podjetja.