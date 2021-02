»Konec spolnega nasilja le s strukturnimi spremembami«

Začetek kampanje Samo ja pomeni ja, s katero bodo pričeli zbirati 5.000 podpisov v podporo predlogu zakona za redefinicijo kaznivih dejanj posilstva in spolnega nasilja

Tri leta po gibanju #MeToo (#JazTudi) se je na Balkanu zgodilo gibanje #nisamtrazila, v katerem so o svojih izkušnjah spolnega nadlegovanja spregovorile igralke in novinarke. Danes je imel o tej tematiki, ki je tudi v Sloveniji sprožila razkritja spolnega nadlegovanja, novinarsko konferenco Inštitut 8. marec. "V Sloveniji že od leta 2018 v Inštitutu 8. marec preko kampanje #jaztudi zbiramo pričevanja o spolnem nadlegovanju in nasilju. Z imenom in priimkom se je pri nas izpostavila samo igralka Mia Skrbinac. Njeno sporočilo je jasno: konec spolnega nadlegovanja in nasilja lahko dosežemo samo s strukturnimi spremembami," pravi Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

Zadnje leto so v Inštitutu 8. marec pripravljali predlog redefinicije kaznivega dejanja posilstva. "Predlagamo spremembo zakonskega člena glede kaznivega dejanja posilstva in spolnega nasilja, ki trenutno temeljita na modelu prisile, pri katerem pravno gledano ne gre za posilstvo, v kolikor storilec ne uporabi sile. Menimo, da gre za pravno dikcijo, ki je nesprejemljiva, zato predlagamo uvedbo modela afirmativnega soglasja “ja pomeni ja”, v katerem je za spolni odnos potrebna svobodna privolitev. Takšna ureditev ustrezno zaščiti žrtve in omogoča učinkovit pregon storilcev," je dejala Kristina Krajnc, vodja pravne službe Inštituta 8. marec.

Danes začne teči 60-dnevni rok za zbiranje 5.000 overjenih podpisov, ki jih potrebujejo za vložitev predloga zakona. V Inštitutu 8. marec bodo podpise o spolnem nadlegovanju in nasilju zbirali po upravnih enotah naslednjih 60 dni.

Redefinicijo kaznivega dejanja posilstva v smeri Samo ja pomeni ja so podprli tudi Amnesty International, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS Telefon, Sindikat mladi plus, Breja preja, Smetumet in drugi. Obenem pa redefinicijo kaznivega dejanja posilstva podpirajo tudi vse opozicijske stranke, pa tudi stranki SDS in NSi.

Kljub temu da so se v Inštitutu s predstavniki Državnega zbora, Ministrstva za javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve dogovorili, da je obrazec mogoče podpisati kadarkoli v času poslovanja in brez predhodnega naročanja, to ni izvajano na vseh upravnih enotah. Že na prvi dan zbiranja podpisov je prišlo do onemogočanja te osnovne ustavne pravice, saj jim na upravni enoti Bežigrad podpisa niso omogočili in jim rekli, da se lahko ob predhodnem naročilu tam zglasijo šele čez en teden.

Pri zbiranju podpisov se jim je pridružilo več kot 100 prostovoljcev iz vse Slovenije. "Ravno danes potekajo akcije v Mariboru, Kopru, Slovenj Gradcu, Celju, Velenju in Novi Gorici. Ekipa Inštituta 8. marec se je razširila, pomoč in podporo imajo v vseh večjih mestih."

Več informacij o samem zbiranju podpisov in zakonu lahko najdete na spletni strani www.samojapomenija.si.