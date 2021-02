»Učinkovitost in sposobnost Janeza Janše je zgolj in samo mit«

Poziv predsednice Socialnih demokratov Tanje Fajon po neuspešni konstruktivni nezaupnici v DZ

"Socialni demokrati smo prispevali vse svoje glasove, ker uresničujemo zahteve ljudi, da je treba Slovenijo voditi drugače. Konca vlade Janeza Janše tokrat žal nismo dočakali," je v javnem pozivu danes zapisala Tanja Fajon, predsednica SD.

Nad rezultatom neuspele konstruktivne nezaupnice ni razočarana, saj meni, da je pokazal trenutno politično realnost. V njej SD skupaj z drugimi partnerji v opoziciji dokazujejo, da vedno boljše sodelujejo, in dodaja, da so s tem povečali zaupanje državljank in državljanov v dolgoročne in globoke spremembe, ki jih bodo prinesle volitve. "Naša enotnost je naša zmaga. 40 glasov zato ni konec, ampak nov začetek," pravi Fajon.

Razočarana ni niti nad Janezom Janšo in SDS, saj so s tem ko niso prevzeli glasovnic, še enkrat dokazali, da jih je strah. "Vse poteze, vsi zapisi, napadi, tudi osebne žalitve, ki smo jih bili deležni od premierja in njegovih zvestih vojakov, so zgolj izraz strahu. Pravzaprav so pomilovanja vredni. Ne znajo, ne zmorejo drugače. Junaki se kažejo v dejanjih, Janša pa se je s svojimi poslanci zgolj sramotno potuhnil."

Razočarali pa so jo drugi poslanci, ki niso prevzeli glasovnic, čeprav so bili izvoljeni od ljudi zaradi drugačnih političnih obljub, kot jih podpirajo sedaj. "Za besedami o domoljubju ne stoji iskrena skrb za prihodnost Slovenije, ampak goli oportunizem, preračunljivost, pohlep in razdiralnost."

Prepričana je, da je nekaterim očitno v ključnem trenutku zmanjkalo poguma in pokončnosti – njihove neveljavne glasovnice imajo velik pomen. "Če si niso upali v ponedeljek, si bodo morda v prihodnje. A če so številke opomin za nas, da kandidat za mandatarja tokrat ni bil pravi, in da bi verjetno uspeli z drugim, je to še veliko večja in težja lekcija za vlado. Dobili so nov pečat na potrdilo, da je učinkovitost in sposobnost Janeza Janše zgolj in samo mit. Za vlado zato 41 glasov ni začetek, temveč konec. Janša ga čuti. Kakor hitro se je obrnila tehtnica v smer njegovega zatona, je namreč obrnil svojo ploščo in dejal, da sedaj ni čas za zamere. Od človeka, ki že 30 let živi na žrtveniku in v zamerah in se hrani s cinizmom, je to izjava praznih, puhlih besed," je zapisala Fajon.

Socialni demokrati bodo po njenem nadaljevali prizadevanja za enakost, svobodo, pravičnost in dostojanstvo. "Zastopati želimo svobodomiselne ljudi, ki imajo za svoje poslanstvo reševati resnične težave ljudi in resnično ustvarjati drugačen svet. Imamo obraz in ponos. Politika smo ljudje. In sprememba se bo zgodila – z nami. Stopimo skupaj. Spreminjajmo," je še zapisala Fajon.