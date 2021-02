»Prvič v zgodovini nam grozi trdi totalitarizem«

IZJAVA DNEVA

"Političnoekonomski sistem, v katerem smo živeli pred epidemijo, ki se zdaj bori za preživetje in v katerega bi se nekateri radi vrnili kot v "normalno življenje", je v gonji za privatnim dobičkom in z brutalnim ohranjanjem gospostva, ki te dobičke omogoča in varuje, prišel tako daleč, da je popolnoma razvrednotil človeško življenje (razen dragocenih elitnih življenj), razformiral državo kot javno oblast, radikalno dekonstruiral in razbil družbo kot tako ter nepopravljivo uničil naravno okolje in preobremenil podnebni sistem. Ker vsi temeljni procesi tega sistema vodijo v uničevanje, je nevzdržen. Ker je totalno nevzdržen, njegovo ohranjanje zahteva vse bolj totalni nadzor nad podrejeno večino prebivalstva. Ta sistem poraja totalitarizem, ker samo tako še lahko preživi, se pravi: odlaga svoj propad. Prvič v zgodovini nam grozi totalitarizem. Ne približki totalitarizma, ne ideološki bavbav, ne politično podtikanje, temveč pravi, trdi totalitarizem, četudi so mnogi njegovi prijemi mehki."

(Sociolog Tomaž Mastnak v kolumni o tem, kako se bo po epidemiji spremenil svet, v katerem živimo; via Dnevnik)