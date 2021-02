»Otroci so glavni prenašalci gripe, pri covidu-19 pa niso«

IZJAVA DNEVA

"Če pogledamo slovenske podatke o gripi – zadnji teden januarja nič, prvi teden februarja nič. Letos gripe sploh še nismo imeli. Ampak mislim, da cepljenje proti gripi ni razlog, da je ni."

"Za gripo vemo, da so nosilci otroci, žrtve pa starejši. Otroci so glavni prenašalci gripe, pri covidu-19 pa niso, saj imajo v dihalih bistveno manj receptorjev za ta virus, poleg tega pa so študije pokazale, da ima do 40 odstotkov teh otrok že protitelesa iz preteklih prehladov."

(Dr. Mojca Matičič, infektologinja in vodja klicnega centra za informacije o koronavirusu, o tem, da se gripa in koronavirus razlikujeta po načinu prenosa okužbe; via Val 202)