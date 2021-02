Janša urednika Euronewsa vabi, da preživi teden dni v »naši slovenski diktaturi«

Mednarodni uredniki in novinarji stopili v bran novinarki, ki jo je pred celotno Evropo napadel Janez Janša

Prijatelja, zaupnika, politična partnerja: Janez Janša in Viktor Orbán, slovenski in madžarski premier, od katerega se je oddaljila celo evropska desnica oziroma Evropska ljudska stranka (EPP), kateri pripada tudi SDS

© Borut Krajnc

Po torkovem analitičnem članku v vplivnem bruseljskem spletnem mediju Politico z naslovom Znotraj slovenske vojne proti medijem, v katerem je avtorica ocenila, da premier Janez Janša z napadi na novinarje ustvarja ozračje strahu, jo je Janša na Twitterju obtožil, da je lagala. V bran novinarki in Politicu so danes stopili številni.

Janša je v torek na Twitterju zapisal, da ji je "bilo naročeno, da ne pove resnice, tako da je navajala večinoma 'neznane' vire s skrajne levice in namenoma ni upoštevala virov z imeni in integriteto". "To je žal Politico - laganje za preživetje," je še zapisal oziroma skušal zapisati, saj je angleško besedo napisal napačno.

Premierjev tvit je naletel na številne odzive. Avtorici članka Lili Bayer in Politicu so v bran stopili številni tuji dopisniki v Bruslju, pa tudi drugi vidni predstavniki evropske družbe.

Današnji zapis, ki ga je delila mednarodna novinarska organizacija API-IPA

© Twitter

Mednarodno novinarsko združenje API-IPA je danes na Twitterju najostreje obsodilo "neutemeljen in nesramen napad" na novinarko in Politico ter izpostavilo, da zelo cenijo njeno delo.

Lucas Guttenberg z Inštituta Jacquesa Delorsa v Berlinu je pozval predsednika Evropskega sveta in vodje članic sveta, da se oglasijo, ker je predsednik vlade ene od držav članic odkrito blatil novinarko zaradi kritičnega poročanja.

Janša vabi urednika Euronewsa in ga seznanja z besedo "janšizem"

© Twitter

Politični urednik Euronewsa Darren McCaffrey je v tvitu slovenskega premierja povabil na intervju brez uredniških posegov. "Povejte, kdaj in kje," je dodal. Janša mu je odgovoril, da z veseljem, njega pa vabi, da preživi "teden dni v naši slovenski diktaturi" v družbi "njegovih 'neodvisnih' virov". Pri tem pa je objavil kolaž objav in posnetkov s protestov, tudi s pozivi k "smrti janšizmu".

Dopisnica New York Timesa iz Bruslja Matina Stevis-Gridneff je tvitnila, da je predsednik slovenske vlade osebno napadel novinarko Politica in Politico zaradi "izjemne, uničujoče zgodbe o njegovem zatiranju medijev v Sloveniji".

Alex Marshall, novinar New York Timesa, ki je konec januarja napisal članek o zamenjavah na čelu muzejev, ki jih izvaja slovenska vlada, je njeno objavo retvital z ugotovitvijo, da na Twitterju po svojem članku ni bil imenovan, a so njegovo celotno korespondenco z ministrstvom za kulturo objavili na spletni strani ministrstva, vključno z njegovim elektronskim naslovom.

Bruseljska dopisnica Irish Timesa Naomi O'Leary je bila med tistimi, ki so ocenili, da je Janša s svojim napadom na novinarko in Politico potrdil pisanje časnika. Ravnal je tako, kot je opisano v članku ter s tem "v realnem času potrdil" njegovo vsebino, je tvitnila.

"S tem, ko je novinarko na Twitterju oblatil in obtožil, da prejema navodila za širjenje neresnic, je grobo posegel v integriteto tako novinarke kot medija, ki je zavezan spoštovanju in sledenju najvišjih novinarskih standardov ter uživa ugled verodostojnega, kritičnega in resnicoljubnega medija na širšem mednarodnem področju."



Društvo novinarjev Slovenije (DNS)

Lili Bayer je podprlo tudi Društvo novinarjev Slovenije in obsodilo Janšev napad nanjo in Politico. "S tem, ko je novinarko na Twitterju oblatil in obtožil, da prejema navodila za širjenje neresnic, je grobo posegel v integriteto tako novinarke kot medija, ki je zavezan spoštovanju in sledenju najvišjih novinarskih standardov ter uživa ugled verodostojnega, kritičnega in resnicoljubnega medija na širšem mednarodnem področju," so sporočili iz DNS in izrazili solidarno podporo Lili Bayer in celotnemu uredništvu Politica.

Politico je v torek objavil obširno analizo o slovenskih medijih na podlagi pogovorov z več kot desetimi slovenskimi novinarji, tudi uredniki javnih medijev in tujimi opazovalci. Med drugim članek ugotavlja, da "vodja ene najmanjših članic EU bije veliko kampanjo proti novinarjem, ki jih ne mara".

Objavili so tudi izjavo Janše, zunanjega ministra Anžeta Logarja in vladnega urada za komuniciranje, ki so pričakovano zanikali zaskrbljenost glede medijske svobode in pluralnosti v Sloveniji.

Glavni in odgovorni urednik revije Demokracija Jože Biščak in novinar Vinko Vasle pa sta danes na urednike Politica in avtorico članka naslovila odprto pismo, v katerem jih obtožujeta, da so propagandisti skrajne levice in izvozniki lažnih vesti.