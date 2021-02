Naše neverjetno potovanje se šele začenja!

Zakaj Trumpovi privrženci verjamejo, da se bo njihov Gospod vrnil 4. marca in spočel drugo republiko

Kot v predsedniških časih: množica privržencev Donalda Trumpa ob cesti v Palm Beachu na Floridi, po kateri se je njegov avto peljal 15. februarja, na obletnico rojstva Georgea Washingtona, prvega ameriškega predsednika

© Profimedia

Ko republikanski senatorji Trumpa niso obsodili, ko je torej Trump v senatu tudi ob drugi ustavni obtožbi obveljal za nedolžnega, so se mnogi zgrozili: pa saj je k vstaji in obračunu s kongresniki in senatorji pozival svoje privržence in ti so potem res vdrli v kongres in iskali kongresnike in senatorje, da bi z njimi obračunali! V senatu so celo predvajali posnetke, na katerih se je videlo, da so se kongresniki in senatorji – in tudi podpredsednik Mike Pence, sicer republikanec, ki je po novem veljal za izdajalca – v zadnjem trenutku izognili trku s Trumpovo drhaljo.