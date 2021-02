Rekviem za javne medije

Janez Janša si želi dokončno podrediti STA in RTV, posledice njegovega početja pa bo slovenska družba čutila še dolga leta

Uredništvo STA z »motečim« direktorjem Bojanom Veselinovičem v sredini

© Borut Krajnc

Začnimo s kratkim kvizom – kaj ima Slovenska tiskovna agencija poleg državnega lastništva skupnega z Nafto Lendava, Luko Koper in Termami Olimia? Odgovor je preprost, prav nič. Zadnja tri so podjetja, ki poslujejo na trgu, zavezana so zakonodaji o gospodarskih družbah in načelom ustvarjanja dobička. STA opravlja povsem drugačno dejavnost, okvire delovanja pa ji določa posebej zanjo spisan zakon. Njeno poslanstvo sta zagotavljanje novičarskega servisa in obveščanje javnosti o pomembnih dogodkih, nikakor pa kopičenje kapitala. Kljub temu jo namerava vlada Janeza Janše skupaj z delom drugih državnih podjetij po hitrem postopku in brez strokovne, pa tudi širše javne razprave pripojiti demografskemu skladu, v katerem pod krinko skrbi za pokojninsko blagajno sedaj združuje državno premoženje, doslej razpršeno med ZPIZ, KAD, DSU, SDH, Modro zavarovalnico in DUTB.