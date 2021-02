Toninovi »pekarski« dogodki

Zakaj bi bila vojaška parada v Mariboru, ki jo predlaga obrambni minister, perverzija dogodkov, ki so pred 30 leti pripeljali do osamosvojitve

Pekrski junaki: Radvanjski najstniki 23. maja leta 1991. Štirje njihovi malce starejši vrstniki so nekaj ur pred tem zaustavili štiri tanke T55.

© Joco Žnidaršič

Pekrski dogodki, kot danes imenujemo prvo konfrontacijo z JLA pred tridesetimi leti in ki je bila uvod v osamosvojitveno vojno, še vedno skrivajo zgodbo, ki jo poznajo predvsem domačini. Glavni del dogodkov je sicer lepo popisan v zgodovinskih dokumentih: 23. maja 1991 se je v učnem centru Teritorialne obrambe usposabljala prva generacija slovenskih nabornikov. Ker je JLA hotela preprečiti gradnjo Slovenske vojske, je proti učnemu centru poslala svoje izvidnike. Teritorialci so dva izmed njih za nekaj časa ujeli in ju nato izpustili, zaradi česar je prišlo do eskalacije. Vojska je prvič na ulice poslala oklepna vozila.