Naš kader

Vedno nove okrepitve na Černačevem ministrstvu

Marjanca Scheicher, novinarka, avtorica vroče literature, urednica glasila stranke SDS, zdaj višja svetovalka na Černačevem ministrstvu

© Vesmin Kajtazović

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je ministrstvo, ki je manj na očeh javnosti kot druga, vodi pa ga Zvonko Černač, čigar uradni naziv je minister brez resorja, pristojen za razvoj in kohezijsko politiko.

Černač, ki spada med medijsko prepoznavnejše politike, je dolgoletni član stranke SDS, po izobrazbi je pravnik, med njegove pomembnejše politične funkcije v preteklosti pa spada podžupanski položaj v občini Postojna od leta 2005 do 2011, na katerem je bil pristojen za komunalno in širšo družbeno infrastrukturo. Od leta 2004 je bil trikrat poslanec stranke SDS, od leta 2012 do 2013 pa je v času druge Janševe vlade vodil ministrstvo za infrastrukturo.

Politik z veliko izkušnjami, človek številnih položajev, zvest strankarski vojščak, za katerega bi pričakovali, da bo na svojem ministrstvu vodil pametno politiko zaposlovanja. To tudi počne, zaposluje preverjen strankarski kader.

V njegovem kabinetu je denimo na zaupanje ministra zaposlen Matej Forte. Pogodba z njim za določen čas je bila sklenjena 7. septembra lani. Na ministrstvu so pojasnili, da gre za univerzitetnega diplomiranega pravnika, ki »skrbi za pregled gradiv, sodeluje pri pripravi formalnih okvirov programskega obdobja 2021– 2027, opravlja naloge na področju medresorskega usklajevanja vladnih gradiv in koordinacije odgovorov na poslanska vprašanja«. Sliši se legitimno in po vsej verjetnosti je Matej Forte nalogi, ki jo opravlja, kos. Zamolčali so, da je sin Alenke Forte, lastnice Medicinskega centra Heliks in kandidatke SDS za poslanko v državnem zboru na volitvah leta 2018. Alenka Forte zdaj opravlja delo državne sekretarke na ministrstvu za zdravje.

Med izstopajočimi imeni na Černačevem ministrstvu je tudi Marjanca Scheicher, ki so jo na naše povpraševanje opisali kot magistrico managementa in poslovnega prava. Zaposlena je za nedoločen čas na delovnem mestu višjega svetovalca v službi organa upravljanja. Za to delovno mesto je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, pravijo na ministrstvu.

Marjanca Scheicher je nekdanja novinarka strankarske televizije Nova24TV, na kateri je vodila oddajo Iz oči v oči, pred tem pa je bila prva urednica tabloida Škandal24, ki ga je izdajala ista medijska hiša. Na začetku novinarske poti je pisala za tabloidno revijo Nova, kjer je med drugim ustvarila mariborskega »slavčka« Damjana Murka. Napisala je njegov življenjepis. A ne zgolj njegovega, napisala je tudi knjigo o pornesi La Toyi in še nekaj erotičnih romanov. Med najbolj razvpitimi so dva dela knjige Kešpička, pa tudi delo Obsedenci, ki govori o najboljših prijateljicah na lovu za bogatimi poslovneži. Leta 2011 je prejela zlatega stojana, slovenskega oskarja za nadpovprečne domače dosežke v zabavni industriji za odrasle, ki so ga podeljevali na sejmu Erotika 69. Zdaj že pokojni idejni vodja Max Modic je takrat njeno nominacijo med drugim obrazložil z besedami, da ji ležijo »vroče in razgaljene teme«.

Težko se je odločiti, s čim je bolj prepričala izbirno komisijo, z izkušnjami z Nova24TV in iz sestrskega Škandala ali s poznavanjem vročih tem.