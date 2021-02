Poslanec zavaja

Jožef Horvat trdi, da v evropskem parlamentu ne poznajo tajnega glasovanja na daljavo

Jožef Horvat

© Borut Krajnc

V nedeljo, 14. februarja, sta pred glasovanjem o konstruktivni nezaupnici v oddaji Politično s Tanjo Gobec mnenji soočila vodja poslancev Nove Slovenije Jožef Horvat in podpredsednik Socialnih demokratov Matjaž Nemec. Med drugim sta govorila o spremembah poslovnika in o vzpostavitvi tajnega glasovanja na daljavo, ki bi poslancem, če bi bili okuženi s koronavirusom, v samoizolaciji ali odsotni, omogočilo oddajo glasu. V sedanjih razmerah je iskanje takih rešitev nujno. Komisija za poslovnik je kljub temu predloge pred glasovanjem o konstruktivni nezaupnici zavrgla.

Poslanec Nove Slovenije Jožef Horvat se je v oddaji v pogovoru o spremembah poslovnika in implementaciji tajnega glasovanja na daljavo skliceval na ugotovitve raziskave, ki jo je opravil raziskovalni sektor državnega zbora. Ta naj bi predstavila dobre prakse (tajnega) glasovanja na daljavo iz tujine in ugotovila, kako imajo to urejeno preostale članice EU. Ob tem je Horvat dejal: »Nobena tega nima, tudi evropski parlament te rešitve nima, čeprav so nekateri politiki o tem govorili, da to obstaja. Ni res. Tega preprosto ni.«

Vendar to ne drži, saj v omenjeni raziskavi jasno piše, da so tudi izjeme, ki glasovanje zunaj parlamenta omogočajo – recimo evropski parlament, spodnji dom parlamenta Združenega kraljestva in Grčija.

V evropskem parlamentu takšno glasovanje omogočajo že od lanskega marca. V praksi to pomeni, da evropski poslanci glas oddajo elektronsko prek službenega računalnika ali aplikacije, glasovnico pa morajo overiti s podpisom, ki potrjuje, da so jo izpolnili »na individualni in osebni podlagi«. Njihov glas se nato skupaj z imenom pojavi v sistemu, če je glasovanje tajno, pa je glas oddan brez imena, le označen s črko »S«.

Ob očitnem Horvatovem zavajanju se je na Twitterju oglasil evropski poslanec Milan Brglez in ga opozoril, »da se vse da, če obstaja politična volja«. Nato pa nadaljeval, da se »evropske poslanke in poslanci na plenarnem zasedanju že ves čas odločajo na daljavo, tudi s tajnim glasovanjem«.

Horvat mu odgovarja, da »evropski parlament na daljavo tajno glasuje popolnoma enako kot javno«, in se sklicuje na to, da nikjer ne najde določbe, kako je skrit IP-naslov poslančevega računalnika.

No, pa mu pomagajmo. Iz evropskega parlamenta sporočajo, da pri tajnem glasovanju na daljavo »vprašanje o IP računu ni relevantno«. Ob tem uporabljajo podoben sistem kot ob navadnem glasovanju, glasovnica, ki jo morajo podpisati, pa sporoči samo, da so jo oddali, ne pa tudi kako so glasovali. Dodajajo še, da je »tehnični sistem, ki omogoča glasovanje na daljavo, seveda zaščiten s številnimi ukrepi kibernetske varnosti.«