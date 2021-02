Državna sovražnica

Organizatorka protestov proti prepovedi splava na Poljskem obtožena številnih kaznivih dejanj

Preganjana, obtožena, zaničevana – poljska aktivistka Marta Lempart

Da nobene izborjene pravice ne smemo jemati za samoumevno, vedno znova dokazuje Poljska, ki ima pod vplivom katoliške cerkve eno najbolj omejevalnih zakonodaj o prekinitvi nosečnosti v Evropi. Splav je bil do nedavnega mogoč le, če je bila nosečnost posledica posilstva ali incesta, če je bilo ogroženo življenje matere ali če je bil zarodek huje poškodovan. Leta 2016 je poljska vladajoča konservativna stranka Zakon in pravičnost (PiS) predlagala, da bi splav onemogočili tudi, če je zarodek poškodovan. Po vsej Poljski so se zato začeli protesti, tamkajšnjim protestnikom pa so se pridružili demonstranti drugod po svetu. Tretjega oktobra 2016 so poljske ulice preplavile ženske, oblečene v črno, in izrekle odločen ne zakonskemu predlogu stranke PiS; ta je bil nazadnje zaradi pritiska javnosti res zamrznjen. A ne za dolgo: oktobra 2020 je poljsko ustavno sodišče razsodilo, da je zakon, ki dovoljuje splav, če je zarodek poškodovan, v neskladju z ustavo in da bo zato nehal veljati. To se je res zgodilo konec januarja letos.