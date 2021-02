Petkovi protestniki vabijo na žogobrc

"Skupine ljudi do 10 oseb bodo z vzdrževanjem varnostne razdalje in nošenjem mask na Trgu republike brcale žoge in s svojo prisotnostjo sporočale, da se ne pustimo ustaviti, zastrašiti ali utišati," so zapisali v Protestni ljudski skupščini

V Protestni ljudski skupščini danes ob 19. uri vabijo na "ne-protestni žogobrc", ki se bo odvil na Trgu republike "v skladu s spoštovanjem zdravstvenih ukrepov". "Skupine ljudi do 10 oseb bodo z vzdrževanjem varnostne razdalje in nošenjem mask na Trgu republike brcale žoge in s svojo prisotnostjo sporočale, da se ne pustimo ustaviti, zastrašiti ali utišati," so v sporočilu za javnost zapisali petkovi protestniki.

Poudarili so, da si Janševa vlada še naprej na vso moč prizadeva preganjati protestnice in protestnike ter "pod pretvezo zdravstvenih ukrepov izvaja politično-motivirano policijsko represijo".

"Temu smo bili priča večino petkov do sedaj, kot tudi v ponedeljek, ko je v času razprave o konstruktivni nezaupnici v DZ, policija nasilno iz rok iztrgala in zasegla megafon, simbol aktivizma in svobodnega izražanja. Svojo absurdno represijo so nadaljevali s tem ko so se odločili kaznovat starejšo gospo, ki se je povsem mirno in na distanci sprehajala po Trgu republike, ko jim ni predložila osebne izkaznice, pa so jo nasilno zvlekli v "marico" in odpeljala na policijsko postajo. Koga je gospa ogrožala? Smo res prišli tako daleč?" se sprašujejo v Protestni ljudski skupščini.

»Gospa, ki so jo odpeljali policisti, je dobila več kot 750 evrov kazni«

V sporočilu za javnost so izpostavili, da v Belorusiji in Rusiji protestnike pretepejo in za nekaj dni zaprejo. "Pri nas ustrahujejo z druge vrste nasiljem: gospa je za svoj sprehod (brez transparenta in z masko na obrazu) dobila več kot 750 evrov kazni, kar je po vsej verjetnosti več od njene mesečne pokojnine. Druga oblika, enako nasilje!" so poudarili.

Prizor na Trgu republike prejšnji petek. Policisti so v policijsko vozilo odpeljali starejšo gospo, ker jim ni želela pokazati osebnega dokumenta, saj je želela vedeti, kaj je storila, medtem ko se je zgolj svobodno sprehala po trgu. Po informacijah Protestne ljudske skupščine naj bi prejela več kot 750 evrov kazni.

Obenem so opozorili, da je pred tokratnim petkom celo predstavnik policije na vladni novinarski konferenci eksplicitno povedal, da je združevanje do 10 oseb dovoljeno, vendar ne, če gre za protestne shode. "Seveda gre za očitno nestrokovno in proti-ustavno politično represijo s strani janševe strahovlade, ki poskuša z represivnimi ukrepi in drakonskimi kaznimi ustrahovat in utišat veliko večino prebivalstva, ki si želi nove in drugačne vlade. To dejstvo potrjujejo tudi vse javnomnenjske raziskave," so še zapisali.

