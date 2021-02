»Ne bi me presenetilo, če bi se Slovenija zaradi Janše znašla pod drobnogledom«

IZJAVA DNEVA

"Ne bi me presenetilo, če bi se Slovenija zaradi neprimernih odzivov predsednika vlade znašla pod drobnogledom Evropskega parlamenta in drugih evropskih institucij."

"Objektivno poročanje medijev na podlagi dejstev in upravičena kritika oblasti sta dve temeljni vrednoti, ki bi ju morali spoštovati mediji in oblast. Čeprav smo politiki z mediji večkrat v dvoboju, je svoboda medijev nekaj, kar je nujno za obstoj demokratičnih vrednot. Ugled Slovenije je odvisen tudi od spoštovanja demokratičnih vrednot in od spoštovanja svobode medijev. V času predsedovanja bomo še bolj pod drobnogledom. Ne želim si, da bi se Slovenija v očeh mednarodne javnosti znašla v skupini držav, kjer je ogrožena medijska svoboda. Prepiri s tujimi medijskimi hišami nam ne koristijo, ampak škodijo."

(Evropska poslanka Ljudmila Novak je na svoji spletni strani komentirala vsebino Janševih tvitov, v katerih je premier novinarko Politica Lili Bayer, avtorico kritičnega članka o položaju medijev v Sloveniji, obtožil laganja)