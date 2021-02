»Malo zoprno je biti predstavnik ljudstva, pa ne znaš niti glasovati«

IZJAVA DNEVA

"Še dolgo se ne bomo zavedali, kako pomembno delo so v ponedeljek opravili poslanci SMC in DeSUS. Seveda tudi drugi, ki so že malo utrujeni od revolucije in niso niti dvignili glasovnic. Tisti, ki menijo, da morajo vsi izgubiti službo, ker ne opravljajo svojega dela, se motijo. Motijo se, da so poslanci naši predstavniki. Motijo se, da zastopajo naše interese."

"Upam le, da tistih šest poslancev, ki so oddali neveljavne glasovnice, ne pošljejo na kakšne teste ali preglede. Malo zoprno je biti predstavnik ljudstva, pa ne znaš niti glasovati. Morda pa vseeno dobijo VIP-tretma v tistih ustanovah, kamor je naš vodja že poslal Miho Kordiša. Ne potrebujejo le pregleda, potrebujejo pomoč. In to takoj, da ne bo prepozno. Očitno so v takšni stiski, takšni psihotični fazi in razdvojeni do amena, da lahko ušpičijo kakšno neumnost. Odpovejo pri ključnih projektih."

(Kolumnist Leon Magdalenc o glasovanju o konstruktivni nezaupnici in poslancih, ki sploh niso dvignili glasovnic; via Dnevnik)