VIDEO: Izdajalci z velíko začetnico P

Boris A. Novak je pred parlamentom prebral sonet in ga nato izročil policistom

V petek (19. februarja 2021) je pesnik in pisatelj Boris A. Novak ob približno 19:45 pred Državnim zborom RS prebral pesem z naslovom Izdajalci z veliko začetnico P, podnaslovljeno Sonet Repatec ob glasovalnem izdajstvu v Državnem zboru Republike Slovenije (15. februarja 2021). Pesnitev si lahko v celoti preberete spodaj, objavljamo pa tudi videoposnetek branja.

Boris A. Novak je ob tem zapisal, da so se policisti, ki so stražili parlament in obenem predstavljali občinstvo, obnašali korektno. "Izročil sem jim pesem, ki sem jo podpisal kot državljan, in jih prosil, naj jo izročijo Državnemu zboru. Ob tem so me legitimirali," je dodal.

FlpxlKY8E7k

Boris A. Novak

IZDAJALCI Z VELÍKO ZAČETNICO P

(Sonet Repatec

ob glasovalnem izdajstvu

v Državnem zboru Republike Slovenije

15. februarja 2021)

***

Kdo so poslanci? Poslovni ljudje.

Po tošlu vedo, kje se skriva srce.

Kdo so poslanci? Finančni subjekti.

Komu pripadajo? Svoji politični sekti.

***

Le kdo jih voli? Volivci, ti voli.

Jim poslanci odgovarjajo? Kje pa, nikoli.

Ali glasujejo javno? Ne, tajno.

Koliko pri tem zaslužijo? Bajno.

***

Kdo so poslanci? Predstavniki ljudstva.

Kaj pa je ljudstvo? Drhal, ki jo Zakon zauzda.

Kaj pa poslanci? Izbranci, fejst fantje med fanti,

***

ki palicaji jih branijo pred demonstranti …

Kako se piše »poslanci«? Z velíko začetnico P?

So to Zakonodajalci? Ne, zgolj izdajalci.

***

Zgolj izdajalci z velíko začetnico P –

Pizdajalci, Pizdajalci, Pizdajalci …