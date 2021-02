»Ministri te vlade nimajo več svojega obraza«

IZJAVA DNEVA

"Ministri te vlade nimajo več svojega obraza, njihov obraz je Janševa krinka. Objektivno prispevajo k uničevanju slovenske demokracije in objektivno je ta res ogrožena, kar prepoznava celo evropska komisija."

"Resni izzivi Slovenije so namreč "za nami" in ne pred nami. Pred nami sta lik in obdobje avtokratične monarhije, ki jo v imenu demokracije betonirajo počivalški. Pred nami je strah pred vedno novimi ekscesi na področju ločenosti vej oblasti, novi in novi napadi na svobodo medijev, novi vdori v javni prostor, novi rokovnjaški vdori v zdravstvo in šolstvo. Vse te premierove akcije so postale stalnica s sinusnim ponavljanjem, večjo ali manjšo amplitudo, večjo ali manjšo frekvenco, toda nikoli ne izostanejo in to se ne bo spremenilo. "

(Kolumnist Janez Markeš o tem, da je stanje po konstruktivni nezaupnici slabše, kot je bilo prej; via Sobotna priloga)