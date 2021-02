»Janševe taktike za ščuvanje proti intelektualcem«

IZJAVA DNEVA

"Vsaj tri zasebne družboslovne fakultete, ki se še vedno sofinancirajo z javnimi sredstvi, so bile ustanovljene v času prve Janševe vlade: Evropska pravna fakulteta, Fakulteta za državne in evropske študije ter Fakulteta za uporabne družbene študije. Istočasno so takrat začeli zmanjševati vpis na družboslovne programe javnih univerz. "

"Omalovaževanje družboslovja in humanistike ali kar znanosti nasploh, ki so ga vladni možje nedvoumno izrazili že s samovoljnim zavlačevanjem vpisa na visokošolske zavode, sodi v nabor Janševih taktik za ščuvanje potencialnih volilk in volilcev proti intelektualcem. In proti javnemu sektorju nasploh. Ni se zgodilo prvič. In gotovo tudi ne zadnjič."

(Dr. Metka Mencin, predavateljica na katedri za analitsko sociologijo na Fakulteti za družbene vede o tem, da je vmešavanje predsednika vlade v visokošolske razpise napoved dolgoročnih posegov na področju visokega šolstva in raziskovalne dejavnosti, seveda na račun javnega šolstva; via Dnevnikov Objektiv)