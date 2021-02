Že tretji mandat

»Ladja, ki ne podpira demokratičnosti v obliki spodbujanja opozicije, ni trdna«

Študentski zbor ŠOU v Ljubljani je Andreju Klasincu na petkovi seji, 12. februarja, podaril tretji zaporedni mandat na položaju direktorja organizacije. Na tajnem glasovanju je zanj glasovalo 32 študentskih poslancev, proti jih je bilo sedem, trije pa so se vzdržali. Klasinčev mandat se bo uradno začel 1. marca, trajal pa bo do leta 2025. V tem času bo direktor prejemal dobrih 4000 evrov bruto plače.

Nekdanji prvi mož ptujskih term Andrej Klasinc na položaju direktorja študentske organizacije razburja že od izvolitve leta 2013, ko je njegova bruto plača še znašala 5250 evrov – torej približno toliko kot plače najbolje plačanih političnih funkcionarjev. Kmalu je dal vedeti, da namerava z organizacijo ravnati kot s podjetjem. Tako je med sejo omenil nekaj najpomembnejših projektov iz preteklih dveh mandatov – gradnjo študentskega Kampusa, privatizacijo založbe Beletrina, prodajo nepremičnin na Kersnikovi 4 ter hostla Celica. Morda je od vseh najbolj vreden omembe ravno Kampus, ki – če ne štejemo organizacije nekaj prireditev na leto in izdajanja študentskih bonov za prehrano – ne deluje kot kampus, a v času epidemije, ko je bilo aktivnosti na kampusu razumljivo manj kot sicer, je lani vanj vseeno steklo okoli 400 tisoč evrov denarja, ki naj bi bil namenjen študentom.

Klasincu je poleg tega opozicijska skupina očitala še netransparentnost pri poročanju o realizaciji finančnega načrta, opozorila pa je tudi na nepravilnosti pri njegovi vnovični kandidaturi – izbirna komisija, v katero ni bil vključen noben predstavnik opozicije, je zavrnila dve vlogi, ki sta prispeli poleg Klasinčeve.

Odvetnik Klemen Grešak je odgovoril, da ena ni bila poslana priporočeno, druga pa ni imela ustreznih prilog. Ko ga je poslanka Anamarija Agnič opozorila, da bi bilo po zakonu o upravnem postopku kandidate treba pozvati k dopolnitvi vloge, je odgovoril, da lahko kandidata organizacijo preprosto tožita, če tako želita.

Klasincu je opozicijska skupina očitala tudi netransparentnost pri poročanju o realizaciji finančnega načrta, opozorila pa je tudi na nepravilnosti pri njegovi vnovični kandidaturi.

Poslanec Erik Sever je pri tem opozoril še na nedavno spremenjeno določbo Študentske organizacije Slovenije (ŠOS), ki omejuje skupni mandat poslovodnih organov ŠOS in njenih organizacijskih oblik na osem let. Ker določba ne velja retroaktivno, Klasinc vztraja pri mnenju, da je to »po pravilih njegov prvi mandat«.

Hkrati je zbor na položaj prokurista potrdil nekdanjega študentskega ministra Andreja Boleta. Ta na seji ni bil prisoten, v opoziciji pa opozarjajo, da poslanci pred sejo niso prejeli njegove pogodbe o zaposlitvi, niti niso bili zares seznanjeni s tem, kaj naj bi bile njegove pristojnosti v organizaciji. Bole naj bi po navedbah Radia Študent od leta 2016 od ŠOU v Ljubljani prejel že okoli 160 tisoč evrov.

Po izvolitvi je Klasinc pripomnil, da se organizacija približuje turbulentnemu obdobju in da potrebuje trdno krmilo: »Vi ste trdna ladja, ampak dajmo še, da je tudi krmilo trdno. Prav gotovo vam obljubljam in dajem besedo, da bomo dobro sodelovali in tudi dobro delali.« Na to mu je poslanka Anamarija Agnič odgovorila, da »ladja, ki ne podpira demokratičnosti v obliki spodbujanja opozicije, ni trdna«.

9U9Htigrijw