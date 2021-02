Odletel zaradi Thompsona

"Še preden sem sprejel odločitev in sem zavrnil koncert, mi je bilo jasno, kaj bo sledilo," pojasnjuje razrešeni načelnik Upravne enote Maribor

Srečko Đurov

© Marko Pigac

"Izgubil sem službo, sem pa ohranil obraz," je v intervjuju za časnik Večer po razrešitvi dejal nekdanji načelnik Upravne enote Maribor Srečko Đurov. Ob razrešitvi s položaja o razlogih najprej ni želel razpravljati, zdaj pa se je odločil prekiniti molk.

"Ko je novica postala javna, so me novinarji spraševali, kateri so razlogi za razrešitev. Tega ne znam pojasniti, lahko pa povem svoje mnenje. Ključni razlog je bil, da se nisem uklonil. Pri svojem delovanju sem ravnal pravilno in zakonito, vse pa se je začelo z zadevo Thompson. Namreč, še preden sem sprejel odločitev in sem zavrnil koncert, mi je bilo jasno, kaj bo sledilo. Za ta intervju sem se odločil, ker ne želim, da zadeve ostanejo v zraku, zraven tega je minister Koritnik izjavil, da obstajajo neki razlogi, ki se jih jaz zavedam, on pa ne želi javno prati umazanega perila. No, jaz pa si želim, da javnost izve, da sliši mojo zgodbo, kaj se je dogajalo v zadnjem letu od moje odločitve glede Thompsona naprej," je povedal v pogovoru za Večer.

Prepričan je, da se je razrešitev zgodila zaradi Thompsona. "O tem ni dvoma," pravi.

"Želim, da javnost izve, da sliši mojo zgodbo, kaj se je dogajalo v zadnjem letu od moje odločitve glede Thompsona naprej."



Srečko Đurov

Notranje ministrstvo pod vodstvom Aleša Hojsa je odpravilo prepoved koncerta spornega hrvaškega glasbenika, ki jo je že drugič uvedla mariborska upravna enota. Na novico se je lani odzval celo minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek, ki ni delil mnenja s svojimi vladnimi kolegi iz stranke SDS. Slednji namreč Thompsonov nastop v Sloveniji soglasno podpirajo.

"Tudi Zdravko Počivalšek in Igor Zorčič iz vrha SMC sta ravnanje ministra Hojsa, ko je dovolil koncert v Mariboru, javno obsodila. Ko pa je bilo treba preiti od besed k dejanjem, ko se je zgodila interpelacija zoper ministra Hojsa, pa je celoten SMC Hojsa podprl. Mislim, da bi bilo boljše, da bi bili tiho, kot da se na ta način smešijo. Kako močno me je minister Koritnik podprl, pa dokazuje dejstvo, da se je takoj po v Mariboru izsiljeni podpori, zaradi pritiska javnosti, na upravni enoti začel val inšpekcij. Ki se še danes ni končal. V tem trenutku imamo na upravni enoti pet ali šest inšpekcij, razmišljali smo celo, da bi za inšpektorje naredili dan odprtih vrat. Edino veterinarska inšpekcija še ni bila pri nas," je v intervjuju za Večer pojasnil Đurov.

"Tudi Zdravko Počivalšek in Igor Zorčič iz vrha SMC sta ravnanje ministra Hojsa, ko je dovolil koncert v Mariboru, javno obsodila. Ko pa je bilo treba preiti od besed k dejanjem, ko se je zgodila interpelacija zoper ministra Hojsa, pa je celoten SMC Hojsa podprl. Mislim, da bi bilo boljše, da bi bili tiho, kot da se na ta način smešijo."

Razlog, da je bila razrešitev izvedena šele zdaj, pa Đurov meni, da tiči v tem, ker je dobil minister jasno navodilo. "Vemo, kdo odloča. V nasprotnem primeru bi ga čakala lastna razrešitev. Namreč iztekalo se je obdobje enega leta, v katerem je še možna razrešitev brez razloga," je dodal.

Đurov pravi, da je v osnovi to enostavno pravno vprašanje, in dodal, da je vedel, da bo postalo politično. "Nisem naiven, vedel sem, kaj bo sledilo znotraj te vlade, ko sprejmem takšno odločitev. Znotraj tega primera smo se v osnovi ukvarjali z zelo preprosto dilemo: ali je v mestu Maribor, ki je v drugi svetovni vojni plačal visok krvni davek, v letu 2020 po slovenske pravu dovoljeno organizirati javno prireditev, kjer se vzklika 'Za dom spremni'? Za nas je bila odločitev jasna. Seveda ne. Ne zaradi naše ustave, ne zaradi človeškega dostojanstva žrtev ustaškega režima in njihovih svojcev in ne zaradi dostojanstva tega mesta. Zgrožen sem in ne morem razumeti, in to je tudi kritika naši pravni znanosti, da upravno sodišče že dvakrat ni zmoglo poguma, da enkrat za vselej pove, ali je dovoljeno na javni prireditvi v mestu Maribor vzklikati 'Za dom spremni', da ali ne. Ljudstvo upravičeno pričakuje, da se sodstvo v imenu ljudstva enkrat odloči, ne pa da se skriva za procesnimi izgovori, kako ne more odločiti. Obe odločitvi upravnega sodišča sta sramota za naše sodstvo. V ponedeljek je bilo objavljeno, da je upravno sodišče zavrglo tožbo državnega odvetništva v zvezi s Thompsonovim koncertom, še istega dne je organizator koncerta napovedal, da bodo odgovorni za prepoved koncerta odgovarjali. Minister je že v ponedeljek klical na upravno enoto novo vršilko dolžnosti, ali je pripravljena prevzeti funkcijo načelnika. V sredo sem dobil sklep o razrešitvi. Žal mi je, da tega ni naredil že prej. Mojim sodelavcem in meni bi prihranil vso to agonijo," je pojasnil in sklenil, da je morda izgubil službo, vendar je ohranil obraz.

PREBERITE TUDI: