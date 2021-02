»Zaradi ministra zasebniki bogatijo na račun nizkih pokojnin starejših«

Združenje Srebrna nit protestira proti podeljevanju koncesij za domove starejših, ki jih minister za delo Janez Cigler Kralj daje zasebnikom, ki bogatijo na račun nizkih pokojnin starejših

Janez Cigler Kralj

© Arhiv Mladine

Na ministrstvo za delo so v združenju Srebrna nit pred časom naslovili nekaj vprašanj, ki se nanašajo na skrb za starejše, a niso dobili konkretnih odgovorov. Ravno tako niso dobili odgovora na vprašanje, katere javne nove domove starejših bodi gradili v letu 2021 in 2022. Zato so zdaj na ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja naslovili javno pismo, saj menijo, da minister omogoča zasebnikom, da bogatijo račun nizkih pokojnin starejših.

Na ministrstvu so se denimo pohvalili s podelitvijo koncesij - približno polovica jih gre tujim investitorjem – avstrijski družbi SeneCura (450 postelj) in podjetju Comett, v lasti avstrijske AHA Gruppe (187 postelj). Od domačih pa družbi DEOS (262 postelj), okrog 380 postelj pa drugim zasebnikom: Alma Mater Europaea (150), Dom upravljanje (150 postelj v Vrtojbi), Dom Lipa (70) in Zavod Karitas (16).

"Skrb za starejše je očitno dober posel, saj se drugače niti tuje multinacionalke niti domači kapitalisti ne bi prijavljali na razpis za koncesije. Očitno so vaše obljube o gradnji petih javnih domov in dokončanju Vrtojbe ter Osilnice samo lepe besede. Vrtojbo ste prodali zasebniku, ki je zdaj dobil še koncesijo. Osilnica kljub velikemu trudu županje, da bi gradnjo premaknila z mrtve točke, ostaja nedorečena in nedokončana," so zapisali v Srebrni niti.

"Namesto da bi krepili javni sistem socialnega varstva, ki je med drugim opredeljen tudi v ustavi, podpirate tržno usmerjenega - zasebnega, ki mu podeljujete koncesije in z obstoječim Pravilnikom o oblikovanju cen socialno varstvenih storitev omogočate, da zasebnik v ceno oskrbe vključuje stroške investicije. Torej mu domove zgradijo stanovalci in njihovi sorodniki z lastnim denarjem! Zasebnikom dajte druge ugodnosti, ko namesto vas gradijo domove, kot npr. olajšave pri davkih in ne na račun izključno uporabnikov – starejših," so še dodali v javnem pismu.

Cene oskrbe so po ugotovitvah Računskega sodišča iz leta 2019 za zasebnike s koncesijo povprečno 28 odstotkov višje.