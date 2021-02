»Vprašanje nadzora nad ljudmi je politično, ne epidemiološko«

IZJAVA DNEVA

"Žal politika premalo posluša in upošteva stroko, kar se zdaj, po letu boja z epidemijo, kaže na vsakem koraku. Še več, zelo očitno se je politika odločila iz spopada z epidemijo izločiti epidemiologe in ignorirati njihova stališča. Rezultat je dobro znan, eden najslabših na svetu. Ne morem mimo vtisa, da je epidemija postala priročno orodje za brutalno uveljavljanje politične agende, navsezadnje tudi za nadzor. In vprašanje nadzora nad ljudmi je politično, ne epidemiološko."

(Odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar v intervjuju za časnik Večer, o tem, da je epidemija postala priročno orodje za brutalno uveljavljanje politične agende)