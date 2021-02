Žvižgaška platforma za odkrivanje nepravilnosti v mestni upravi

Na spletni platformi bo mogoče prijaviti vse oblike suma korupcije, gospodarskega kriminala, zlorabe položaja ali neupravičene porabe davkoplačevalskega denarja

© pixabay.com

Na Dunaju so ustanovili anonimno platformo za žvižgače, da bi okrepili zaupanje meščanov v politiko in javno upravo. Na njej bo mogoče prijaviti vse oblike suma korupcije, gospodarskega kriminala, zlorabe položaja ali neupravičene porabe davkoplačevalskega denarja.

"Mesto Dunaj se zavzema za pregledno, nepodkupljivo upravo in se dosledno bori proti korupciji. Novi mestni sistem za prijavo nepravilnosti, lahko ga preprosto imenujemo tudi žvižgaška platforma, je še en pomemben sestavni del transparentnega mesta Dunaj," je ob predstavitvi projekta povedal dunajski župan Michael Ludwig.

S platformo tako nadgrajujejo dosedanje možnosti za prijavo suma korupcije, saj od leta 2005 že obstaja anonimni telefon. Žvižgaška platforma bo prijaviteljem zagotavljala popolno zaščito identitete, kar bo omogočal poseben sistem z visokimi tehničnimi standardi.

Mestne oblasti hočejo s tem projektom zaščititi meščane, ki prijavljajo nepravilnosti tako zaposlenih v mestni upravi kot tudi pri pogodbenih partnerjih. "Z žvižgaško platformo ustvarjamo prostor brez strahu. Anonimnost ščiti tiste, ki so do zdaj vedno potegnili kratko. To je pomemben mejnik v boju proti korupciji. Dunaj postaja pravičnejši, transparentnejši, boljši," je prepričan podžupan in mestni minister za transparentnost Christoph Wiederkehr.