Z dražbe umaknili judovsko matično knjigo

V času nacizma leta 1944 je bilo v šestih vlakih iz mesta Cluj-Napoca približno 18.000 Judov deportiranih v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau

Auschwitz

© Wikimedia Commons

Avkcijska hiša Kestenbaum & Co. v Brooklynu naj bi ta mesec na dražbi ponudila matično knjigo iz 19. stoletja, ki se navezuje na zgodovino judovske skupnosti v mestu Cluj-Napoca v današnji Romuniji. Na zahtevo judovske skupnosti v Cluj-Napoci in Svetovne judovske organizacijo za restitucijo so jo morali z dražbe umakniti.

Po pisanju spletnega portala Art Daily je bilo v času nacizma leta 1944 v šestih vlakih iz mesta Cluj-Napoca približno 18.000 Judov deportiranih v koncentracijsko taborišče Auschwitz-Birkenau. Njihove domove, lokale in pisarne, arhive in sinagoge so izropali, izginili so tudi knjige in zgodovinski dokumenti. Za nekdaj živahno, večinoma madžarsko govorečo skupnostjo, je ostalo le malo materialnih sledi.

Potem, ko so mnogi od tistih, ki so holokavst preživeli, emigrirali, danes tamkajšnja judovska skupnost šteje le 350 oseb z zelo pomanjkljivimi zgodovinskimi dokumenti o svoji zgodovini.

A februarja se je na dražbi v New Yorku pojavil redek ohranjeni materialni dokaz o zgodovini judovske skupnosti v mestu. Gre za matično knjigo, v kateri so zabeleženi pogrebi v mestu med letoma 1836 in 1899.

Do umika na dražbi je prišlo na zahtevo judovske skupnosti v mestu Cluj-Napoca in Svetovne judovske organizacije za restitucijo. Register, ki je poznan tudi kot Pinkas Klali D'Chevra Kadisha, je na spletu zasledil raziskovalec rodoslovja in nanj opozoril predsednika judovske skupnosti v Cluj-Napoci Roberta Schwartza.

Po besedah direktorja Inštituta za študije holokavsta in genocida na Univerzi v Cluj-Napoci Zoltana Tiborija bodo na podlagi omenjenega registra raziskovalci lahko prišli tudi do imen prednikov deportiranih.

"Umrlega se običajno spominjata skupnost in njegova družina. A v primeru več sto tisoč Judov v vzhodni Evropi ni za njimi ostalo nič - celo njihovi dokumenti so bili odtujeni in so izginili. Brez dokumentov ni mogoče rekonstruirati zgodovine skupnosti," je še povedal.

