»V Sloveniji prek spleta kroži kar nekaj teorij zarote, mitov in polresnic«

IZJAVA DNEVA

"Posamezne prijave so se nanašale na sovražni govor, vsebinsko povezan s koronavirusno boleznijo in njenimi domnevnimi prenašalci (najpogosteje so bili v komentarjih to migranti oziroma prebežniki). Tudi sicer se je, na splošno, število prijav sovražnega govora, ki smo jih prejeli v letu 2020, bistveno povečalo (dokončne številke bomo objavili v letnem poročilu predvidoma marca), vendar pa tega povečanja ne moremo v celoti pripisati situaciji z novim koronavirusom, saj je deloma lahko posledica obnovljenega sodelovanja s slovenskimi novičarskimi portali in ponovne implementacije gumba za neposredno prijavo sovražnega govora, tudi na portalu MMC."

"V Sloveniji prek spleta, zlasti prek družbenih omrežij, kroži kar nekaj teorij zarote, mitov in polresnic, pa tudi sovražnih trendov, povezanih s covidom-19. Ena od njih je, kot že omenjeno, ideja, da so prebežniki odgovorni za širjenje virusa, obravnavani so kot zdravstvena grožnja, ki naj bi se nekontrolirano širila, najekstremnejši komentatorji pozivajo k nasilju nad prebežniki ali celo k pobojem. Ta teorija gradi pravzaprav na nekaterih sovražnih teorijah v povezavi z migranti, ki so se širile že pred pandemijo. Problematično je, da se take vsebine širijo ne zgolj v posameznih komentarjih, pač pa jih širijo tudi določeni mediji."

(Urša Valentič, koordinatorica projekta Spletno oko, o tem, da teorije zarote, ki se obsežneje pojavljajo tudi v povezavi s covidom-19, pogosteje poganjajo sovražni govor; via MMC RTV SLO)