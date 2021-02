Naslovnica jutrišnje Mladine: STRAHOVLADA

Vse bolj samovoljne poteze premiera: odpuščanje kritičnih strokovnjakov in načrt množičnega sankcioniranja protestnikov

Jutri izide nova Mladina! Tokratno naslovnico sta ustvarila Borut Krajnc (fotografija) in Ivian Kan Mujezinović (oblikovanje), avtor skulpture ni znan. V novi številki, ki bo pri prodajalcih časopisov in na naši spletni strani na voljo od 26. februarja dalje, si lahko preberete več o samovoljnih potezav predsednika vlade Janeza Janše ter o načrtu množičnega sankcioniranja protestnikov in odpuščanja kritičnih strokovnjakov. Priskrbite si svoj izvod nove Mladinine številke! #Mladina8

