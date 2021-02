Strankarska tiskovna agencija

SDS proti STA s konkurenčno NTA

Slogan in podoba Nacionalne tiskovne agencije (NTA) na spletni strani

© NTA

Ena od agend aktualne Janševe vlade je, da si skuša podrediti javne medije, kot sta Slovenska tiskovna agencija (STA) in RTV Slovenija. Ker ji prevzem prve zaenkrat ni uspel, je krog največje vladne stranke SDS pred nekaj dnevi ustanovil svojo tiskovno agencijo. Poimenovali so jo Nacionalna tiskovna agencija (NTA), kar se sicer sliši legitimno, a v resnici ne gre za državno institucijo, na kar namiguje prva beseda v imenu, temveč za zasebni projekt Aleša Ernecla. Slednji, ki se pri NTA podpisuje kot glavni urednik, je član SDS in kolumnist prav tako strankarskega spletnega portala Nova24TV. Na spletni strani NTA je zapisal, gre za medijski projekt, ki si je za dolgoročni cilj zadal "ne samo zamenjati ugrabljeno STA, temveč postati nacionalna tiskovna agencija globalnih razsežnosti", za slogan svojega agencije pa je izbral besede "neodvisnost, nepristranskost, transparentnost."

Ernecl, ki je v preteklosti javnost razburil z zapisom na Twitterju, da ne najde dokazov o holokavstu, ima na portalu YouTube tudi svojo oddajo, v kateri je gostil predvsem desne "opinion mejkerje", kot so Tomaž Štih, Matevž Tomšič in Boštjan M. Turk. Z izjemo pogovora z Zmagom Jelinčičem, predsednikom SNS, ki ima nekaj več kot 25.000 ogledov, njegovi ostali intervjuji ne dosegajo visoke gledanosti, saj se v povprečju gibljejo med tisoč in dva tisoč ogledi.

Twitter profil NTA

© NTA

V uvodnem komentarju na spletni strani NTA je Ernecl med drugim zapisal, da v slovenski družbi "izza vsakega vogala veje protislovenstvo" in da so bile institucije, ki naj bi bile v lasti slovenskega naroda, "ugrabljene in pretvorjene v avtomate brez slovenske duše, brez slovenskega vpliva". "Slovenci ne moremo več zaupati domnevno slovenskim medijem kot sta RTV Slovenija in STA, saj ti služijo interesom drugih," je poudaril in ponovil teorijo, ki jo nenehno izpostavljajo v SDS, da "80 odstotkov medijskega prostora še vedno obvladuje politična klika, ki ji Slovenija ni intimni izbor".

Dodal je, da bo vsebina NTA na grobo razdeljena na mnenjsko novinarstvo in na poročanje, kjer bodo, tako Ernecl, "skušali vzdrževati višji standard kot nam ga kaže STA ali vsaj širiti pluralizem in demokracijo medijske pokrajine". Objavljali pa naj bi ne zgolj v slovenskem, temveč tudi v večih tujih jezikih. Med sodelavci NTA boste našli precej imen slovenske desnice, poleg že prej omenjenih Tomaža Štiha in Boštjana M. Turka, tudi predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca, ustanovitelj stranke Domovinska liga Bernard Brščič, politični svetovalec Sebastjan Jeretič, kontroverzni psihoanalitik Roman Vodeb, karikaturist strankarskega tednika Demokracija Jiři Kočica in celo državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Vinko Gorenak.

NTA naj bi se zaenkrat financirala z donacijami (mesečne, polletne in letne naročnine), odprli pa so tudi zavod Phronesis, ki mu je mogoče nameniti dohodnino po izbiri, med prvimi napovedanimi gosti agencije pa je zloglasni hrvaški TV voditelj Velimir Bujanec - Bujica, ki mu številni očitajo ustaška stališča.