Starost pred ustavnimi sodniki

Ustavno sodišče je zadržalo vladno prisilno upokojevanje starejših delavcev, katerega skriti namen je bil na tako izpraznjenih delovnih mestih v javnem sektorju zaposliti strankarske kadre. A stvari so resnejše

Januarski sindikalni protest proti prisilnemu upokojevanju

© Borut Krajnc

Da za nasmehi ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja ob napovedi, da bodo s »stimuliranjem« predčasnega upokojevanja delavcev z že izpolnjenimi osnovnimi oziroma minimalnimi pogoji za upokojitev, ki so ga seveda vnesli v enega od protikoronskih zakonov (kot da ne gre za temelj upokojitvene in zaposlitvene zakonodaje), dejansko stoji načrt, kako zaposliti člane koalicijskih strank in njihove sorodnike (veliko iz SDS, malo iz NSi, čisto malo iz SMC pa kakšnega sina ali vnuka iz DeSUS), se je izkazalo takoj januarja. Informativne izračune za posamezne delavce so na pokojninskem zavodu naročili le iz javne uprave, zlasti ministrstva so bila dejavna. Vodstva zasebnih podjetij, ki so si že tudi mela roke, ker se bodo brez resnih stroškov »znebila« delavcev, ki so sicer dali celotno življenjsko dobo podjetju, zdaj pa so zaradi prispevkov malce dražji, so se morala obrisati pod nosom. Hitro so ugotovila, da so predvidene odpravnine tako visoke, da je bolje, če delavce obdržijo na delovnih mestih. No, nesorazmerne odpravnine in s tem molk predčasno upokojenih si koalicija lahko privošči, saj bo strošek poravnan iz javnih sredstev, v zameno pa si je obetala zaposlitev svojih. Za to ni nobena cena previsoka.