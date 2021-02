Ob službo zaradi Thompsona

Srečko Đurov je bil pred kratkim razrešen s položaja načelnika Upravne enote Maribor. Razlog za razrešitev je, kot pravi, povsem jasen – odločitev za prepoved izvedbe koncerta spornega hrvaškega pevca Thompsona. Notranje ministrstvo pod vodstvom Aleša Hojsa je junija lani to prepoved odpravilo. V Janševi SDS Thompsonov nastop v Sloveniji soglasno podpirajo, in to čeprav so v Evropski uniji (EU) v preteklosti prepovedali več njegovih nastopov v Avstriji, Nemčiji in Švici. To dokazujejo odgovori Interpola Bern (Švica), Interpola Dunaj (Avstrija) in Interpola Wiesbaden (Nemčija), kjer so bili njegovi koncerti prepovedani zaradi možnosti izvrševanja kaznivih dejanj, povzročanja nasilja in kršitev javnega reda.

Z omenjenimi institucijami se strinjata tudi minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek in njegov strankarski kolega ter predsednik državnega zbora Igor Zorčič. Oba sta to lani javno povedala. »Ko pa je bilo treba preiti od besed k dejanjem, ko se je zgodila interpelacija zoper ministra Hojsa, pa ga je podprla vsa SMC. Mislim, da bi bilo boljše, če bi bili tiho, kot da se tako smešijo,« je v nedavnem pogovoru za Večer poudaril Đurov, ki se je odločil prekiniti molk, saj meni, da ima javnost pravico vedeti, kaj se je dogajalo v času od njegove odločitve za prepoved koncerta do razrešitve s položaja. To je sicer pričakoval, a kot pravi, ni zato nič manj boleča. Dodaja pa, da je morda izgubil službo, vendar je ohranil obraz.

Meni, da se je to zgodilo, ker se ni uklonil. Razlog, da je bila razrešitev izpeljana šele zdaj, pa je po njegovem mnenju ta, da je minister za javno upravo Boštjan Koritnik dobil jasno navodilo. »Vemo, kdo odloča. Sicer bi razrešitev čakala njega. Iztekalo se je obdobje enega leta, v katerem je še mogoča razrešitev brez razloga,« je dodal.

V odločbi mariborske upravne enote o prepovedi koncerta je bilo med drugim zapisano, da se do ustaškega pozdrava »Za dom spremni« opredeljujejo tudi sodne oblasti Republike Hrvaške, med njimi hrvaško ustavno sodišče, ki je večkrat razsodilo, da je izrekanje ustaških pozdravov neustavno, nezakonito in da Hrvaška ne temelji na NDH, ki je bila »nacistična in fašistična tvorba«. Takšno nedvoumno stališče je zavzelo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP), ki je pritrdilo hrvaškim pravosodnim organom in razsodilo, da je vzklikanje »Za dom spremni« nezdružljivo z vrednotami evropske konvencije o človekovih pravicah.

»Ali je v mestu Maribor, ki je v drugi svetovni vojni plačalo visok krvni davek, danes po slovenskem pravu dovoljeno organizirati javno prireditev, kjer se vzklika ’Za dom spremni’? Za nas je bila odločitev jasna. Seveda ne. Ne zaradi naše ustave, ne zaradi človeškega dostojanstva žrtev ustaškega režima in njihovih svojcev in ne zaradi dostojanstva tega mesta,« je jasen Đurov, še ena žrtev kadrovanja Janševe vlade