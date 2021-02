Tviteraš na pogojni

Kazen za netenje sovraštva

Primer sovražnih tvitov Martina Česnja

© Twitter

Nekoč priljubljen avtomobilistični novinar in urednik Martin Česenj je zadnjih nekaj let širši javnosti znan predvsem po žaljivih in sovražno naravnanih tvitih. V njih je med drugim pozival k postrelitvi beguncev in »naslednikov komunističnih morilcev«, pogosto pa je obračunaval tudi z vsemi drugače mislečimi. Okrajno sodišče v Kopru mu je zdaj zaradi teh zapisov izreklo sodbo, s katero ga je obsodilo na pogojno šestmesečno zaporno kazen s preizkusno dobo dveh let.