Slovenija bi lahko postala pomembna proizvajalka medicinske konoplje

Dežela hašiševega olja

Bomo take prizore videli tudi v Sloveniji?

© Profimedia

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je prejšnji teden na twitterju napovedal ustanovitev posebne ’projektne skupine za področje medicinske konoplje’. Njena naloga naj bi bila pripraviti celovito ureditev tega področja, regulacijo, nadzor in makroekonomske izračune. »Naslednji korak je ureditev pogojev za pridelavo in predelavo konoplje za medicinske namene,« je zapisal Počivalšek in dodal, da je to prednostna naloga stranke SMC in pomembna rešitev za manj razvite regije. »Ureditev pridelave in rabe konoplje v medicinske ter industrijske namene« je tudi ena od točk iz koalicijske pogodbe Janševe vlade.