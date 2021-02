Janja Sluga (SMC): »Vlada bi morala na čelo Ukoma postaviti osebo, ki bi bila dovolj zrela«

IZJAVA DNEVA

"V času, ko smo si v Sloveniji prizadevali za uresničitev enega zgodovinskega sna, je to bistveno oteževala agencija Tanjug, ki je takrat zelo nepristransko poročala, ponarejala novice in tako naprej. Ravno zaradi te situacije se je nekaj entuziastov spomnilo in ustanovilo neodvisen informacijski vir, ki je k uresničitvi samostojnosti bistveno pripomogel. STA je na teh temeljih delovala kot objektiven vir poročanja, kot nekdo, ki je našim državljankam in državljanom vedno zagotavljal objektivne novice, hkrati pa uresničeval tudi visoka merila novinarskega poročanja."

"Zato mi nikakor ni jasno, zakaj bi nekdo želel postavljati takšno agencijo na kocko. Imamo zakon o STA, ki je zelo jasen, zelo natančno opredeljuje medsebojne obveznosti in razmerja in nerazumljivo mi je, da jih nekdo po svoje interpretira, reinterpretira, išče neke obvode. To je izrazito neprofesionalno in tudi nesramno do vseh, ki jih zadeva delo STA. Zato menim, da bi v resnici vlada morala na čelo Ukoma postaviti osebo, ki bi bila dovolj zrela, da bi našla pot do rešitve tega konflikta na način spoštovanja pravne države, spoštovanja zakonodaje, predvsem pa z veliko mero razumevanja o pomenu neodvisnega medija."

"Če pa so zadaj neke druge stvari, če je zadaj namera o ustanovitvi nekega pravovernega informacijskega vira, potem bi bilo pa prav, da bi to tudi jasno in glasno povedali."

(Vodja poslanske skupine SMC Janja Sluga je v odzivu na pritiske vladnega urada za komuniciranje (Ukom) na Slovensko tiskovno agencijo (STA) povedala, da se je treba vrniti 30 let nazaj in se spomniti, zakaj je STA sploh nastala, svoje stališče pa so v SMC že prenesli do predsednika stranke Zdravka Počivalška, ta pa da ga bo prenesel predsedniku vlade; via Večer)