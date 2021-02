»Ne preostane nam drugega kot državljanska nepokorščina«

Sindikat voznikov avtobusov Slovenije vlado opozarja na nevzdržnost v dejavnosti cestnega potniškega prometa

V Sindikatu voznikov avtobusov Slovenije so v javnem pismu zapisali, da se nikakor ne morejo strinjati z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije covida-19. Gre za odlok, ki ga je Vlada RS sprejela na seji 24. februarja v delu, ki govori o obveznosti tedenskega testiranja voznega ter spremljevalnega osebja.

V sindikatu so zapisali, da so v preteklosti pozvali tako pristojnega ministra za infrastrukturo, kot tudi delodajalce v cestnem potniškem prometu, da se striktno sledi ukrepom, ki bodo imeli za posledico zaščito tako voznega osebja kot tudi uporabnikov cestnega potniškega prometa z ukrepi popolne fizične ločenosti voznika od uporabnikov, uvedbe brezgotovinskega poslovanja, obvezne prisotnosti varnostnika, ki bo skrbel za dosledno spoštovanje priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (po zgledu trgovin, bank in lekarn), kot tudi zagotovitve obveznega strokovnega osebja, ki bo poskrbelo za kvalitetno čiščenje in dezinfekcijo vozila.

V praksi se kljub predlaganim ukrepom nič od tega ni realiziralo in vozniki avtobusov so bili v veliki meri prepuščeni sami sebi, dodajajo. Zapisali so, da so pod zaščitnimi maskami in vizirji opravljali svoje delo (gospodarsko javno službo), v večini brez dodatkov za posebne pogoje dela in to v časih ko je bila v državi izrazito slabša epidemiološka slika kot je sedaj, medtem ko so njihovi delodajalci dobivali "izrazite finančne injekcije skozi interventno zakonodajo".

Z Odlokom pa jim je dana obveznost, da bodo morali opravljati dodatno še najmanj tedensko testiranje, ki naj bi služilo kot ukrep za zajezitev in obvladovanja epidemije. "Ta ukrep Vlade RS se nam zdi nesorazmeren, saj bi le ta imel pravi smisel, oziroma pomen, le če bi se istočasno omejili vstop na avtobus tistim uporabnikom cestnega potniškega prometa, ki bi imeli negativni test, ki ni starejši od 48 ur, v nasprotnem primeru pa vidimo predlagani ukrep le kot dodatno obremenitev voznemu osebju," so zapisali v sindikatu.

Ob vsem naštetem pravijo, da se ne morejo znebiti občutka, da tukaj "ni v ospredju le zasledovanje zajezitve in obvladovanje epidemije, ampak še nekaj več in sem ob tem javno sprašujemo ali voznikom avtobusov ne preostane popolno nič drugega, kot da sledijo voznikom taksi služb in z državljansko nepokorščino opozorimo na nevzdržnost tako v dejavnosti cestnega potniškega prometa kot tudi vladnega odloka z dne 24. februarja".