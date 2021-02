»Vzhodna Evropa ni nadarjena za svobodo in samostojnost«

IZJAVA DNEVA

"Vzhodna Evropa je v zadnjih sto letih trikrat poražena. Prvič, ko je nesrečno izbrala socializme in komunizme tik pred zlato dobo kapitalizma. Drugič, ko je socializme in komunizme zamenjala za kapitalizem, ravno ko je ta začel gniti pri korenini. Tretjič, ko kljub svoji bogati zapuščini socializmov in komunizmov ni bila sposobna počlovečiti kapitalizma. Ni naključje, da novi fašizmi vznikajo v Vzhodni Evropi: to je od nekdaj očetnjava socialnih eksperimentov. To, kar Poljska, Madžarska in Slovenija postajajo, je samouresničujoča se prerokba, vračajo se tja, kamor v očeh zahodnih prijateljev historično sodijo: na periferijo, v samoizolacijo in imitacijo. Poljska, Madžarska in Slovenija se šopirijo, a jadra jim z vetrom spet polnijo drugi: putinizem, kitajski realkapitalizem, bolsonarizem, štiri navdihujoča leta trumpizma. Vzhodna Evropa ni nadarjena za svobodo in samostojnost."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka, o tem, da ni naključje, da novi fašizmi vznikajo v Vzhodni Evropi; via Delo)