Beović: »Nove različice virusa se bodo širile tudi med cepljenimi in prebolelimi«

Predsednica zdravniške zbornice pravi, da je virus nekoliko drugačen od variant, ki jih poznamo do zdaj, kar po njenem pomeni, da nas prebolevnost in do zdaj registrirana cepiva ne ščitijo dovolj dobro pred ponovno okužbo

Bojana Beović med nastopom v Odmevih

© RTVSLO

Minister za zdravje Janez Poklukar je dejal, da so pri okuženem iz mariborske regije, ki se je pred kratkim vrnil iz Afrike, potrdili južnoafriško različico novega koronavirusa. Okuženi je bil pred tem že cepljen proti novemu koronavirusu. Praviloma to pomeni, da je oseba zaščitena proti bolezni, je dejal minister, vendar "nekateri podatki po svetu kažejo, da kljub temu, če si cepljen ali si prebolel koronavirus drugega seva, lahko zboliš za južnoafriškim".

"Virus je nekoliko drugačen od variant, ki jih poznamo do zdaj, kar na eni strani pomeni, da nas prebolevnost ne ščiti dobro pred ponovno okužbo, poleg tega so slabše učinkovita do zdaj registrirana cepiva. Ta slabša učinkovitost še ni dobro preverjena, raziskave potekajo, objavljajo se začetni rezultati, ki so si nekoliko nasprotujoči, ampak verjetno bi lahko iz tega, kar vemo, rekli, da pri tej varianti cepiva ne preprečijo blage do srednje hude bolezni," je v Odmevih za TV Slovenija pojasnila predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović in dodala, da ob tem lahko domnevamo, da nekaj zaščite pred hudo boleznijo je prisotne. "Nove različice virusa se tako definitivno do neke mere bodo širile med cepljenimi in prebolelimi," je dejala.

Za angleško različico virusa je poudarila, da je ta bistveno bolj kužna, ali je nevarnejša ali ne, pa se še ne ve povsem. "Nekatera poročila iz Velike Britanije kažejo, da je povezana z več smrtmi, sicer pa cepivo nanjo dobro deluje, saj ščiti pred angleško različico in tudi prebolevnost je bistveno bolj zaščitna kot proti afriški različici," je pojasnila.

Na vprašanje, kdaj lahko pričakujemo, da nas bo cepljenje začelo varovati pred hitrim širjenjem okužbe in posledičnimi padci v rdečo fazo, kot se je pravkar zgodilo v obalno-kraški regiji, pa je odgovorila: "Sprva smo domnevali, da bomo imeli dovolj velik delež populacije precepljen do poletja, ampak ker gre za določene zastoje v dobavi cepiva, je mogoče, da se bo to obdobje nekoliko oddaljilo, seveda pa je odvisno tudi od tega, koliko se bodo razširile različice virusa, ki so manj občutljive na cepivo, to je trenutno južnoafriška različica."