»Tri četrtine nas je, ki jih ne bomo nikoli volili«

IZJAVA DNEVA

"To je taktika virusa oziroma runkla. Napad in projekcija. Drugemu naprtiti vse svoje grehe, vsa svoja dejanja in vse svoje namere. Ponavljati laži in obsodbe tako dolgo, da se primejo. Postanejo realna sila. Postanejo dejstvo. Graditi vzporedno realnost, ki ji verjamejo le sami. Zaprti v svoj krog tvitov, retvitov, deljenj in poobjav."

"In ti runkli ne bodo nikoli razumeli, da nas je tri četrtine, ki jih ne šljivimo. Tri četrtine, ki se jim posmehujemo. Tri četrtine, ki jih ne bomo nikoli volili. To jih mora boleti. Zato je edina rešitev, da se vsi lažni profili in identitete spremenijo v volilce. Mala malica za runkle …"

(Kolumnist Leon Magdalenc o runklih v slovenski politiki, ki jih večina nikoli ne bo volila.; via Dnevnik)