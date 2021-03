Vlada prvič po 29 letih nima dostopa do STA

Zaradi neplačevanja je tiskovna agencija Janševi vladi zaprla dostop do vsebin

Uroš Urbanija, direktor vladnega urada za komuniciranje (Ukom)

Slovenska tiskovna agencija (STA) je ostala brez enega največjih naročnikov svojih tržnih storitev - vladne administracije. Ker do konca februarja pogodba za tržne storitve STA ni bila sklenjena, je namreč agencija danes po 29 letih vladni administraciji zaprla dostop do teh vsebin. Omogočila ga bo tistim organom, ki bodo sklenili ločene naročniške pogodbe, so navedli na STA.

Tržne storitve STA je vladna administracija doslej najemala z enotno pogodbo, ki jo je z agencijo sklenil vladni urad za komuniciranje (Ukom). Lanska tržna pogodba se je iztekla 31. decembra 2020, nov dogovor z Ukomom za leto 2021 pa ni bil sklenjen. "Kljub temu smo do konca februarja uporabnikom na vladni strani omogočili neomejen dostop do vseh storitev iz naslova lanske pogodbe," so navedli v vodstvu podjetja.

"Na podlagi izhodišč in povpraševanja, ki smo jih prejeli s strani Ukoma sredi meseca februarja, smo pripravili tudi novo ponudbo za dostop do vsebin STA, ki je temeljila na ugodnih pogojih in izhodiščnih cenah iz našega cenika za tržno dejavnost, vendar se direktor Ukoma Uroš Urbanija nanjo ni odzval."



STA

Pojasnili so, da so si za sklenitev pogodbe prizadevali že od konca lanskega leta in "večkrat izkazali pripravljenost za pogovore o morebitni modifikaciji sodelovanja". "Na podlagi izhodišč in povpraševanja, ki smo jih prejeli s strani Ukoma sredi meseca februarja, smo pripravili tudi novo ponudbo za dostop do vsebin STA, ki je temeljila na ugodnih pogojih in izhodiščnih cenah iz našega cenika za tržno dejavnost, vendar se direktor Ukoma Uroš Urbanija nanjo ni odzval," so navedli.

Tržna pogodba med STA in Ukomom je poleg dostopa do servisa novic STA v slovenskem in angleškem jeziku vključevala tudi možnost uporabe novic STA za objavo na uradnih vladnih spletnih straneh, dostop do arhivskih fotografij z možnostjo njihove uporabe za poobjavo in promocijske potrebe, dostop do novic prek mobilne aplikacije, pripravo dnevnih biltenov, storitev kliping obveščanja ter še nekatere druge storitve. Pogodba je omogočala dostop do vsebin za vse vladne službe, ministrstva in urada, organe v sestavi in vsa diplomatsko-konzularna predstavništva, so pojasnili na STA.

Ob tem so spomnili še, da je Ukom zavrnil tudi plačilo nadomestila za opravljanje javne službe STA za januar, ki ga ustanovitelju nalaga zakonodaja.