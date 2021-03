»Večkrat me vprašajo, ali bom šel v politiko, češ tudi tvoj sodelavec je postal premier«

"Ne, jezi me ne, me pa preseneča in se mi zdi nepotrebna. Trend je pač tak, da gre politika v to smer, in če je tako, imajo politiki očitno nekaj od tega, ne pa tudi navadni ljudje. Zakaj je tako, ne znam odgovoriti, ker se s temi stvarmi ne ukvarjam, ampak se ukvarjam s humorjem, satiro. Dejansko bi morali vprašati politike."

"Mene večkrat vprašajo, ali bom šel v politiko, češ tudi tvoj sodelavec je postal premier, a vedno rečem: ne, me ne zanima. Če bi šel za politika in bi v volilni kampanji prišel gor na kamion, pokrit s cerado, spodaj bi kuhali golaž in pekli pujsa, jaz pa bi imel govor in razlagal ljudem, kaj bom naredil, če bom izvoljen, bi se začel sam sebi režati že v nekaj minutah. Sam sebi bi bil smešen."

(Tieln Artač, imitator in voditelj oddaje Kaj dogaja na TV Slovenija, o tem, ali ga jezi, da je komunikacija v politiki vse bolj žaljiva in nizkotna; via Nedelo)