Tudi mladoletni dijaki, ki so mirno protestirali, prejeli poziv na sodišče

Z zbiranjem naj bi huje ogrožali javno zdravje oseb v Sloveniji, čeprav so nosili zaščitne maske in držali razdaljo

Policija popisuje mlada protestnika na Trgu svobode v Mariboru zgolj zato, ker držita transparent Zahtevamo šolo. In to kljub temu, da nosita maski in sta na varni razdalji.

Mariborski dijaki, ki so v začetku februarja sodelovali na shodu na Trgu svobode za vrnitev v šolske klopi, so prejeli pozive na zagovor pred sodnikom za prekrške zaradi kršenja zakona o nalezljivih boleznih, je za STA potrdil Lars Podkrajšek iz iniciative Zahtevamo šolo. V iniciativi napovedujejo skupinski upor proti takšnemu "ustrahovanju".

Po za zdaj znanih podatkih je pozive k sodniku za prekrške dobilo šest mladoletnikov. "Kršili naj bi 14. točko prvega odstavka 57. člena zakona o nalezljivih boleznih, zato so policisti podali obdolžilni predlog na okrajno sodišče v Mariboru. Z zbiranjem naj bi huje ogrožali javno zdravje oseb v Sloveniji, čeprav so nosili zaščitne maske in držali razdaljo," je povedal Podkrajšek.

Obdolžilne predloge bodo izpodbijali na sodišču. "Če bo potrebno, bomo šli tudi na ustavno sodišče," je dejal. "Ne bomo pustili, da se ustrahuje mlade zato, ker si želijo normalnega šolanja, na način, ki je najboljši zanje," je dodal.

Lars Podkrajšek,

iniciativa Zahtevamo šolo

V iniciativi predvidevajo, da bo takšne pozive, o katerih je minuli konec tedna poročal Pop TV, prejelo še več oseb, saj jih je omenjena šesterica dobila v petek in možno je, da so ostali še na poti.

Podobni shodi dijakov so potekali tudi drugod v Sloveniji, zaenkrat pa imajo informacije o pozivih na sodišče le iz Maribora. "Če je slučajno dobil poziv še kdo, za katerega ne vemo, ga pozivamo, da nas kontaktira, ker se bomo proti temu skupinsko borili. Ne bomo pustili, da nas ustrahujejo," je dejal Podkrajšek.

Po njegovih besedah so takšni ukrepi nesprejemljivi. "V Sloveniji opažamo trend kaznovanja tistih, ki se upirajo trenutni oblasti in njenemu načinu dela. Po našem mnenju gre za specifično targetiranje tistih, ki se ne strinjamo z delom ministrstva in delom, ki ga je v enem letu opravila naša ministrica, ki je popolnoma pasivna in se ne zavzema za nas mlade, kot bi se morala kot ministrica za izobraževanje, znanost in šport," je dodal.

V iniciativi Zahtevamo šolo napovedujejo, da si bodo še naprej prizadevali za čimprejšnjo vrnitev vseh dijakov v šole. Trenutno se lahko v šolskih prostorih poleg osnovnošolcev izobražujejo le dijaki zaključnih letnikov srednješolskega izobraževanja ter tisti, ki so vključeni v programe nižjega poklicnega izobraževanja. Šolske prostore in delavnice so odprte tudi za praktični pouk srednješolcev, medtem ko vsi ostali ostajajo pri pouku na daljavo.

"V pripravi so manjše protestne akcije, ki se bodo začele izvajati v primeru, da vlada v sredo ne sprejme odločitve, da se vsi dijaki vrnejo v šole v naslednjem tednu ali dveh," je povedal Podkrajšek.

Za prekršek po 57. členu zakona o nalezljivih boleznih je predvidena globa od 400 do 4000 evrov. Če je narava prekrška posebno huda, pa je lahko izrečena globa v višini od 1200 do 12.000 evrov.

Na mariborski policijski upravi so pojasnili, da so policisti v zvezi s protestnim shodom, ki je potekal 9. februarja na Trgu svobode, poslali po pošti petim osebam plačilne naloge z globo 400 evrov, zoper štiri mladoletne osebe pa so podali obdolžilne predloge na pristojno okrajno sodišče.

Policijska uprava

Omenjenega shoda se je po njihovih podatkih udeležilo približno 50 ljudi. "Policisti so opravili postopek ugotavljanja identitete devetih oseb, ki so imele s seboj transparente oziroma druge predmete (zastave), s katerimi so jasno izražale namen, to je zbiranje na javnem shodu. S tem so kršili 57/1-14 člen zakona o nalezljivih boleznih, ki se nanaša na začasno prepovedano zbiranje ljudi, v povezavi s prepovedjo iz 2. člena odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb z novim koronavirusom," so navedli na omenjeni policijski upravi.

"Policisti so vsem predočili storjene prekrške in jih seznanili, da bodo polnoletnim po pošti poslali plačilne naloge, zoper mladoletne kršitelje pa da bodo podali obdolžilni predlog na pristojno okrajno sodišče, kot to predpisuje zakon o prekrških," so še dodali.

