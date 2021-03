Ihan: »Nova različica virusa lahko močno poslabša širjenje epidemije«

IZJAVA DNEVA

"Epidemija je eksponenten pojav. Slovenija je majhna in razmere so lahko zdaj drugačne, sploh ker vemo, da je obalna regija precej v rdečem. Zlasti bi bil nevaren vdor južnoafriške različice, ki lahko okuži prebolevnike in celo cepljene. Kar bi bila lahko katastrofa v bolnišnicah, kjer zdaj računamo, da je ves kader bolj ali manj precepljen in ne more okužiti bolnikov. Če se pojavi južnoafriška različica, se lahko ponovno začne kuženje bolnikov s strani medicinskega osebja, kar se je dogajalo novembra in decembra. To bi bil slab scenarij."

"Cepljeni ljudje so zaščiteni pred težjo boleznijo. Večja skrb je za širjenje epidemije. Če virus pobegne delovanju protiteles, ki ščitijo pred okužbo in tako okužbo prenesemo naprej, cepljenje ne ščiti pred tem, da se epidemija med cepljenimi ljudmi lahko širi naprej. Zlasti med tistimi, ki so preboleli bolezen. Teh je pri nas veliko, že tretjina in predstavljajo pomembno bariero pred širjenjem virusa. Nova različica lahko močno poslabša širjenje epidemije."

(Dr. Alojz Ihan, imunolog in mikrobiolog v oddaji Odmevi, o tem, da bi širjenje južnoafriške različice lahko ponovno pomenilo katastrofo v bolnišnicah)