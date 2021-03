»Virusu se bomo prilagodili«

IZJAVA DNEVA

"Cepljenje je zanesljivo edina učinkovita pot iz stanja, v katerem smo res sorazmerno dolgo. Sodobna cepiva, ki so na razpolago, se lahko hitro prilagajajo novim izpeljankam virusa, a eden pomembnih problemov, ki jih lahko zdaj spremljamo, je nezadostna proizvodnja cepiv. Farmacevtske tovarne, ki imajo registrirana cepiva, se zdaj trudijo, da bi proizvodnjo povečale, a zadeva gre počasi. V vsakem primeru bo to edina učinkovita pot in Evropa bi lahko hitreje izšla iz celotnega dogajanja, če bi imela dovolj cepiva."

"Enako je s strategijami. Avstralija je uspešno izvedla strategijo nič, enako Nova Zelandija, zakaj Evropa kot eden najbolj razvitih delov sveta tega ni zmožna, je druga zgodba. V Evropi je pomembno tudi, da je tukaj kar znaten odpor proti cepivom, kar bo znova upočasnilo dogajanje. A v vsakem primeru bomo s cepivi prišli do podobnega stanja, kot ga imamo pri gripi. Virusu se bomo prilagodili, in če bodo najbolj ogrožene skupine prebivalcev zaščitene s cepivi, ta virus najbrž večjih težav ne bo več povzročal."

(Dr. Vojko Flis, direktor UKC Maribor, v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto o tem, da je vse odvisno od poteka cepljenja, ki je edina rešitev iz krize)