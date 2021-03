Nekdanji belgijski premier Janši: »Pustite novinarje pri miru in pika!«

Guy Verhofstadt je slovenskega predsednika vlade opozoril, naj preneha Slovenijo obravnavati, kot da je njegova krona

Predsednik slovenske vlade Janez Janša se je odzval na zapis nekdanjega belgijskega premierja Guya Verhofstadta, evropskega poslanca pri Renew Europe, nekoč vodjo politične grupacije Zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo (ALDE). »Pomirite se, Guy Verhofstadt, niste več vodja kolonialne sile. In tudi Slovenija ni Kongo,« je na Twitterju zapisal Janša.

Verhofstadt je namreč opazil reakcijo slovenskega premierja na članek v časniku Kleine Zeitung, saj je Janša posredno obtožil avstrijski medij laganja z objavo grafike s sporočilom, da ponovljena laž postane resnica.

Verhofstadt je na Twitterju zapisal: »Napad Janeza Janše na svobodne medije se nadaljuje. Ali bosta Evropska komisija in Svet EU ukrepala, preden bo Slovenija prevzela predsedovanje EU in postala tretja protidemokratska ovira po Poljski in Madžarski?«

Kot je o tematiki zapisal dr. Boris Vezjak, Verhofstadt kot Belgijec ne more biti odgovoren za ravnanja posameznikov iz belgijske preteklosti in biti označen za kolonialista. "Slovenski premier je tukaj preprosto uporabil argumentacijski trik krivda po povezavi in asociacijsko obremenil sogovorčev značaj, ga s tem poskusil agresivno očrniti in takšno gesto lahko štejemo za grobo žaljivo in nediplomatsko ravnanje," je zapisal Vezjak.

»Pravice, svoboščine in vrednote so zapisane v pogodbah EU in vaša država je podpisnica, Slovenci jih podpirajo in služijo njihovim interesom, ne vašim osebnim.«



Guy Verhofstadt

Verhofstadt je na Janševo žaljivo provokacijo odgovoril sledeče: »No, potem pa prenehajte Slovenijo obravnavati na način, kot da je vaša krona. Pravice, svoboščine in vrednote so zapisane v pogodbah EU in vaša država je podpisnica, Slovenci jih podpirajo in služijo njihovim interesom, ne vašim osebnim. Pustite novinarje pri miru in pika!«

Pred slovenskim predsedovanjem Svetu EU lahko opažamo vedno večje dvome evropskih medijev, politikov in mnenjskih vodij v njegovo ustreznost in primernost.

Janša vedno znova kaže, kakšen način komuniciranja je v Sloveniji uvedla njegova vlada. S tem, ko na enak način komunicira tudi s tujimi politiki EU in predstavniki mednarodnih institucij, pa si dela medvedjo uslugo, saj ravno s takšnim načinom obnašanja demonstrira, kako je videti pritisk, zaradi katerega je zaskrbljena Evropa.

In vse to tik pred slovenskim predsedovanjem Svetu EU ...