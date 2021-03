»Če bi zmogli odstopiti, bi ohranili nekaj, kar je vrednejše od naziva«

IZJAVA DNEVA

"Ker ste članica vlade, ste tudi vi z dvigom roke potrdili vladne ukrepe za sojenje otrokom (in drugim). Ampak saj menda niste pozabili, da ste vi njihova ministrica za šolstvo in otroci pričakujejo, da jih boste ščitili, branili. Vi ste njihova ministrica, ki naj skrbi za uspešno šolanje otrok in odgovorno delo njihovih učiteljev. Ne za sojenje in zapiranje. Noben izgovor o prepovedi javnega dajanja izjav, na katerem bi spet jecljali, kako hudo vam je ob tem, vam ne bo pomagal. Kot na krivca za izmaličeno šolsko leto, za okrnjeno znanje, bodo na vas s prstom pokazali prav ti otroci. S kančkom samospoštovanja bi nemudoma odstopili."

"Ampak odstopiti z zvenečega položaja ministrice je gotovo mučno dejanje. Če bi to zmogli, bi ohranili nekaj, kar je vrednejše od naziva ministrica. Obraz. Izgovor, da je to program stranke, ki je že zdavnaj ni več, pa je porog vsem državljanom, volilcem."

(Dušan Kaplan v javnem pismu o dijakih, ki morajo na sodišče, ker so mirno, s transparenti pokazali, da želijo v šolo in šolski ministrici Simoni Kustec, ki bi morala zaradi tega odstopiti; via Dnevnik)