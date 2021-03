Zahteva za zagotovitev brezplačnega prostora za vse Rogovce

Sto prvopodpisanih, večinoma univerzitetnih profesorjev, od Mola med drugim zahteva zagotovitev brezplačnega prostora za vse uporabnike in uporabnice Roga na skupni lokaciji v središču mesta

Pri nasilni izpraznitvi Roga je sodelovala tudi policija

© Borut Krajnc

Uporabniki nekdanje Tovarne Rog z Mestno občino Ljubljana (Mol) ne najdejo skupnega jezika. Rogovci trenutno gostujejo pri raznih društvih ali delujejo od doma, obrnili so se tudi na sodišče.

Miha Blažič - N'toko je za STA povedal, da kolektivi, ki so izvajali cirkuške in druge vadbe, trenutno gostujejo pri drugih telovadnih društvih, ki so jim omogočila, da lahko svojo dejavnost izvajajo po nekaj ur na teden. Drugi delujejo od doma in ob tem iščejo rešitve, kam bi lahko preselili svojo dejavnost. Še vedno po Blažičevih besedah tudi poteka prevzemanje opreme, ki pa je veliko manjka. Sami so našli le četrtino tistega, kar so imeli na seznamu, podobno poročajo tudi drugi kolektivi.

Skupnost Avtonomne tovarne (AT) Rog poudarja, da je Mol uporabnike Roga deložirala brez pravne podlage. V zvezi s tem je bila v februarju na Okrajno sodišče v Ljubljani tudi vložena posestna tožba, je za STA potrdil odvetnik Zoran Korenčan.

Poleg tega je bil, kot je za STA povedal odvetnik Dino Bauk, vložen upravni spor zoper Mol in policijo zaradi posega v človekove pravice in svoboščine uporabnikov Roga. V prihodnjih dneh namerava tudi vložiti pritožbo zoper ravnanje policije zaradi prekomerne uporabe sile. Kot je še povedal, posamezniki trenutno na Mol pošiljajo zahtevke za povrnitev škode za opremo, uničeno v rušenju, če občina ne bo hotela povrniti škode, bodo šli na sodišče.

Po navedbah uporabnikov Roga je sicer problematičen tudi sam gradbeni poseg v prostore. Kot navajajo, se Mol sklicuje na gradbeno dovoljenje za rušenje iz leta 2011, ki je bilo podaljšano v letu 2014 in katerega veljavnost je potekla junija leta 2016. Mol v tem času ni vzpostavila gradbišča, saj so tam bili vseskozi prisotni uporabniki, ni pa pridobila novega gradbenega dovoljenja, s katerim bi smela januarja letos poseči v stavbe, so zapisali.

Na Molu so za STA pojasnili, da imajo veljavni gradbeni dovoljenji tako za rušenje kot za gradnjo, saj so junija 2016 začeli z deli na območju Roga, a so bila zaradi znanih dogodkov dela prekinjena.

Ko so januarja 2019 nadaljevali z rušitvenimi deli, so se na gradbišču oglasili tudi inšpektorji in preverili dokumentacijo za nadaljevanje del ter nanjo niso imeli pripomb. Le delovni inšpektor je predlagal, da zaradi daljše prekinitve del - od leta 2016 - ponovno vložijo prijavo gradbišča, kar so tudi storili.

Uporabniki Roga tudi navajajo, da je bilo pri delovanju podjetja Dolinšek, ki je bilo izbrano za sanacijo galvane, ugotovljenih več nepravilnosti. Kot so še zapisali, je inšpektorat za delo izvajalcu izdal prepoved del do odprave nepravilnosti, zaradi nepravilnega ravnanja pri odstranjevanju strešne kritine pa je bil uveden prekrškovni postopek.

Na Molu zatrjujejo, da ni bil uveden noben prekrškovni postopek. Kot so zapisali, se je na gradbišču oglasil inšpektor za delo, ki je ustno naročil namestitev dodatne zaščite pri rušenju streh. Izvajalec je takoj ukrepal in delo z dodatnimi zaščitnimi ukrepi nadaljeval, dela pa so v večini zaključena.

Rogovci še navajajo, da čeprav so dela obstala, območje skupaj s preostalo lastnino uporabnikov še naprej varujejo varnostniki družbe Valina.

V torek zvečer je bil objavljen tudi poziv vodstvu Mola glede Roga. Sto prvopodpisanih prihaja z različnih članic Univerze v Ljubljani, večinoma so univerzitetni profesorji. Od Mola med drugim zahtevajo predložitev pravnomočnega naloga za izpraznitev AT Rog ter zagotovitev brezplačnega prostora za vse uporabnike in uporabnice Roga na skupni lokaciji v središču mesta.

"Ob nasilnem posegu oblasti in najete zasebne varnostne službe so bile uničene številne umetnine, knjige, arhivi, dokumenti, oprema za uprizoritvene in likovne dejavnosti, glasbeni instrumenti, računalniki, denar, dokumenti, peči in pohištvo. Uporabnice in uporabniki Roga so doslej prevzele in prevzeli le manjši del opreme, ki so jo uporabljali in uporabljale. Širšo javnost zanima, kaj se je zgodilo s preostankom opreme in težko privarčevanim denarjem. Vemo pa, da uničenih umetnin ni mogoče povrniti."



Poziv vodstvu MOL

"V javnosti je bilo govora o projektu Center Rog, ki naj bi nadomestil Avtonomno tovarno Rog. Kar smo videli doslej, v ničemer ne sledi tistemu, kar se je dogajalo v Avtonomni tovarni Rog. To po dosedanjih predstavitvah projekta ne bo avtonomen skupnostni prostor, ne bo pa tudi ponujal prostora za dosedanje uporabnike," so zapisali v pozivu.

Med drugim zahtevajo zagotovitev brezplačnega prostora za vse uporabnike in uporabnice Avtonomne tovarne Rog, za njihove različne iniciative in dejavnosti ter skupnosti, in to na skupni lokaciji v središču mesta, za katero se MOL zaveže, da bo na voljo uporabnikom neposredno (brez posebnega razpisa). "Avtonomno tovarno Rog razumemo kot živo socialno skulpturo, kot živo prostorsko-časovno umetnino, kot skupnost neodvisne ustvarjalnosti, iz katere MOL izganja življenje in dostojanstvo. Rušenje Roga razumemo kot urbicid. Na koncu pričakujemo, da bo Mestna občina Ljubljana obnovila javno razpravo o Rogu v luči nedavnih dogodkov. Čas je za resen premislek o tem, katere vsebine naj mestne oblasti načrtujejo za elite in katere naj bodo namenjene vsem prebivalcem in prebivalkam mesta, tudi tistim in takšnim, ki jih briše kolesje ekonomskih kapitalskih interesov, svoji skupnosti pa v zameno prispevajo nemerljive količine socialnega in kulturnega kapitala. V tej luči potrebujemo skupnostne prostore vsi prebivalci in prebivalke mesta Ljubljana, ne le tisti, ki so jih doslej našli v Avtonomni tovarni Rog," so še zapisali.

Poziv lahko v celoti preberete na tej spletni povezavi, kjer boste našli tudi seznam prvopodpisnikov.